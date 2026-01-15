jueves 15  de  enero 2026
Belinda se despide de México por proyecto profesional en España

Belinda será parte de la serie Carlota, una producción de Sony Pictures Television dirigida por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

AFP/Julien De Rosa

AFP/Julien De Rosa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El 2026 trae cambios importantes para Belinda. La cantante se despidió de México, país en el que ha residido desde temprana edad debido a compromisos profesionales que le esperan en su natal España. Así lo confirmó en una historia de Instagram.

"Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México!”, escribió junto a una fotografía desde un avión.

Producción

La serie mantendrá a Belinda al menos medio año. Se trata de una producción de Sony Pictures Television dirigida por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos y que tendrá 10 episodios.

“Estoy en un curso intensivo de Carlota porque me voy en enero a España a grabar seis meses esta serie, entonces aquí con una regla en la espalda para estar derecha porque yo soy un poco jorobada, camino un poco diferente, encorvada. Aquí me están dando clases para ser toda una señorita emperatriz”, dijo en diciembre al diario mexicano Reforma.

“Estoy aprendiendo muchas cosas en este momento, porque la estoy estudiando a fondo, es un personaje muy complejo. Después de hacer Mentiras, es un gran reto actoral poder dar vida a Carlota”, compartió la cantante, quien a su vez se dijo agradecida por lo que consideró como “un año increíble” por todas las experiencias que vivió. “Sin duda, hubo muchas sorpresas, mucho amor”, agregó.

