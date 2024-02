México recibe 4.5 millones de dosis de Abdala, pese al rechazo de la población

Según la Secretaría de Salud de México, el país, desde octubre, enfrenta una demanda por la compra y aplicación del producto cubano. Por lo que defendió que su aplicación en la población es "segura, eficaz, de calidad y está autorizada por COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) para uso de emergencia y se utilizará para reforzar la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2023-2024".

A finales del 2023, un grupo de parlamentario demandó a la Secretaría de Salud por presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales asignados a la vacunación, así como por la aplicación de vacunas caducadas.

También, empleados del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) del estado de Morelos denunciaron que las autoridades los obligan a aplicar dosis vencidas de la vacuna cubana Abdala. Los trabajadores, que pidieron no revelar sus nombres, dijeron a El Universal que la orientación es aplicar de manera discreta las vacunas vencidas en las 24 unidades del IMSS en Morelos, así como en los centros de salud de ese estado.

El portal web El Universal, recopiló las denuncias de los trabajadores e informó que la orden dada al personal de salud es aplicar “de manera discreta” las vacunas vencidas en las 24 unidades del IMSS en Morelos.

A finales de diciembre de 2022 trascendió que era pobre la afluencia de personas a los centros de vacunación habilitados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para recibir dosis de Abdala. Ello, a pesar de que ese país vivía una sexta ola de contagios por COVID-19 en ese momento, reseña el portal web Diario de Cuba

Durante el mes de agosto, el presidente de México aplaudió el uso de la vacuna Abdala, calificando de “ignorancia” la negativa de la población de utilizar la dosis.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en ser aliado de la dictadura de Cuba. A través de su acostumbrada conferencia de prensa matutina, aseguró que México extenderá toda la ayuda posible al régimen de Díaz-Canel, incluido el suministro de petróleo.

“En todo lo que podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer, para que no les quede ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba, y no pedimos permiso a ningún gobierno extranjero porque somos un pueblo soberano y libre”, afirmó el López Obrador.

FUENTE: REDACCIÓN