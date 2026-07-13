Miembro de ETA sobrevive a sismos en Venezuela; mientras en España reclaman detención

Proceso contra ETA reactiva la Audiencia Nacional, sede de la justicia de España. En la foto. un agente de Policía Nacional pasa frente a sus instalaciones el 8 de enero de 2024, en Madrid.

MADRID .- Luis María Olalde Quintela, alias"Txistu", miembro de la célula terrorista Urola de ETA en los años 1970, fue uno de los sobrevivientes rescatados en Caracas, tras los destructivos sismos en Venezuela. Al confirmarse su aparición, la justicia de España reactivó el proceso penal pendiente por el asesinato de tres Guardias Civiles ocurrido en 1978.

El caso fue llevado a la Audiencia Nacional por la asociación española Dignidad y Justicia , que interpuso una querella para que se proceda “a la detención internacional con fines de extradición” de Olalde, confirmó el juez Mesas.

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El magistrado acordó "mantener activa la orden de requisitoria internacional" contra Olalde.

El exmiembro de la ETA, alias Txistu, está acusado de haber participado en un atentado en el que fueron asesinados tres guardias civiles en 1978, durante los continuos actos terroristas que esta organización llevaba adelante en España.

Ex etarra entre sobrevivientes

El rescate de Olalde se conoció el 25 de junio, un día después de los dos terremotos, en uno de los edificios derrumbados en el sector San Bernardino, en el norte de Caracas.

Su esposa de origen vasco, Alazne Solabarrieta, nieta del exalcalde del municipio vasco de Ondarroa durante la Segunda República, José María Solabarrieta, no corrió la misma suerte, reportaron medios españoles.

Ambos se encontraban en Venezuela tras huir del franquismo.

Tras conocer la información, la asociación civil española pidió a la Audiencia Nacional que emita una resolución para "búsqueda, localización, captura y detención internacional con fines de extradición" de Olalde.

Justicia de España se reactiva

Según la información, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas reactivó el sumario, tras rechazar la prescripción de los delitos exigida por los abogados del ex etarra por el atentado contra una patrulla de la Guardia Civil que ocupaban los tres agentes, el 13 de enero de 1979.

Días más tarde, el juez Santiago Pedraz, que por cierto lleva el caso del PSOE, admitió la cualidad de acusador popular de la asociación Dignidad y Justicia y admitió la denuncia, el pasado 7 de julio

Ambos expedientes forman ahora parte de la investigación más amplia contra los miembros de ETA que se refugiaron en el país caribeño, detalló un medio.

FUENTE: Con información de EFE, lavozdegalicia.es