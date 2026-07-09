jueves 9  de  julio 2026
CUBA

España rescata a la dictadura de Cuba con ayuda de casi 5,000 millones de euros, según informe

El gobierno de Pedro Sánchez contribuye a sostener el régimen de La Habana que ha provocado miseria y represión, afirma el Instituto Juan de Mariana

El presidente de España, Pedro Sánchez, sonríe junto al designado gobernante de Cuba Miguel Díaz-Canel en un encuentro en 2018..

El presidente de España, Pedro Sánchez, sonríe junto al designado gobernante de Cuba Miguel Díaz-Canel en un encuentro en 2018..

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El gobierno de España ha otorgado a la dictadura de Cuba cerca de 5,000 millones de euros de ayuda financiera en los últimos años, monto que solo ha servido para apuntalar al comunismo que ha provocado un enorme coste humano por décadas, traducido en miseria y represión en la isla, según un informe del Instituto Juan de Mariana.

Indica que la política represiva del castrismo acumula, desde 1959 hasta la fecha, 141,000 muertes, 100,000 de ellas de personas que intentaron huir de la isla hasta 1994; más de 20,000 presos políticos y mantiene en la actualidad más de 1,000 de estos reclusos en cerca de 300 centros penitenciarios creados por la revolución.

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Niños caminan por una calle este jueves, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
ANÁLISIS

La tormenta perfecta de Cuba aún podría desembocar en otra sucesión autoritaria

El estudio titulado “El precio de sostener el castrismo” fue publicado este 9 de julio por el Instituto en Madrid, donde tiene su sede desde 2005 y se dedica a dictar conferencias y talleres sobre la importancia de la libertad.

El texto revela la destrucción de la economía por parte del régimen tiránico de la Habana que ha obligado al exilio a 3.5 millones de personas, una cifra equivalente a más de un tercio de la población que permanece en Cuba, indica una nota de prensa del Instituto.

La ONU prevé que Cuba pierda la mitad de sus habitantes en las próximas décadas si persisten las tendencias actuales.

Hallazgos sobre régimen de Cuba

Entre los hallazgos, el informe muestra cómo el comunismo redujo drásticamente el potencial económico de la isla, considerado antes de la revolución una de las economías más avanzadas de América Latina, y cuyo costo a Cuba supera el 50% de su renta per cápita potencial.

Mientras la pobreza de la población alcanza niveles extremos con un salario equivalente a dos dólares mensuales que obliga a que siete de cada 10 cubanos no puedan asegurarse alguna comida diaria, la producción colapsa a un ritmo acelerado.

El estudio menciona el declive de la producción emblemática de azúcar que pasó de más de ocho millones de toneladas anuales a menos de 100,000 toneladas en la actualidad, lo que supone una caída superior al 98%. Esto explica por qué las centrales azucareras operativas han pasado de más de 150 a apenas 30, afirma.

La crítica situación socioeconómica no se debe al “embargo” , sostiene el estudio apoyado en evidencia académica según la cual las sanciones de EEUU explican aproximadamente el 1% del PIB anual.

“Es un grave error asumir el relato de la dictadura que pretende excusar su fracaso apuntando el dedo hacia Washington. El castrismo nunca fue económicamente autosuficiente”, asegura el informe según la nota de prensa.

Personas construyen una vivienda en un contenedor de metal en La Habana, Cuba, ante el enorme déficit de casas.

Personas construyen una vivienda en un contenedor de metal en La Habana, Cuba, ante el enorme déficit de casas.

La ayuda al comunismo

Luego de un recorrido histórico de apoyos recibidos por la extinta Unión Soviética y más recientemente por Venezuela, el informe apunta que la Rusia de Vladimir Putin se ha convertido en el principal salvavidas del régimen castrista con una ayuda de más de 2,300 millones de dólares en préstamos, una deuda condonada de 32,000 millones y petróleo.

Pero también la Unión Europea ha incrementado su apoyo financiero pese a reconocer el deterioro de los derechos humanos y los graves problemas de control y transparencia en su sistema de cooperación.

En este contexto, España es uno de los principales sostenes del castrismo, afirma. Desde la restructuración de la deuda en 2016, Cuba ha recibido alivio y deudas condonadas hasta del 90% de sus obligaciones, reduciendo el saldo pendiente a apenas 286 millones. Pero las ayudas van mucho más allá.

España suministra al régimen material policial, programas energéticos multimillonarios, proyectos de digitalización administrativa, cooperación institucional, asistencia técnica, ayudas alimentarias y financiación pública destinada a reforzar distintas capacidades del aparato estatal cubano, advierte el informe.

Frente a esto, Cuba forma parte del eje de regímenes autoritarios y sigue intentado exportar revolución, terrorismo e inestabilidad en América Latina y África.

En la actualidad, la dictadura mantiene una estrecha cooperación política, económica y militar con Rusia, China, Irán, Bielorrusia y Venezuela, participando incluso en ejercicios militares conjuntos y reforzando sus vínculos con potencias enfrentadas a las democracias occidentales.

FUENTE: Con información del Informe del Instituto Juan de Mariana, nota de prensa

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