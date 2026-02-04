Argentina pide a EEUU la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Nicolás Maduro, observa a través de binoculares durante su mitin de cierre de campaña en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 25 de julio de 2024

BUENOS AIRES.- La justicia argentina solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición del dictador depuesto venezolano Nicolás Maduro, para que sea indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad , según una resolución judicial emitida el miércoles y a la que tuvo acceso la AFP.

Maduro fue depuesto tras una incursión militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero. Desde entonces permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico, en el marco de investigaciones que lo vinculan con redes criminales internacionales.

El magistrado argentino libró un “exhorto internacional a los Estados Unidos de América” con el objetivo de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, para que comparezca en una investigación abierta bajo el principio de jurisdicción universal por graves violaciones a los derechos humanos.

La causa se originó en 2023 a partir de denuncias presentadas ante la justicia argentina por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) y, de manera separada, por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Ambas querellas fueron posteriormente unificadas. Un año después, en 2024, los tribunales argentinos habían solicitado la captura internacional de Maduro.

Un paso procesal obligado

Tomás Farini Duggan, abogado del FADD y querellante en la causa, explicó que el pedido de extradición es una consecuencia directa de la detención del dictador depuesto en territorio estadounidense. “Si un imputado es detenido en otro país, el juez que solicitó la captura debe pedir la extradición. Es una relación de causa y efecto”, señaló.

Farini Duggan precisó que, en caso de que Estados Unidos no conceda la extradición, la defensa de las víctimas solicitará que Maduro sea indagado en suelo estadounidense, lo que permitiría que el proceso avance hacia un eventual juicio oral, aun cuando el acusado no se encuentre detenido en Argentina.

“En ese escenario, el juez y el fiscal argentinos deberían trasladarse, y como querellantes podríamos presentar pliegos de preguntas”, explicó.

El abogado indicó que no existe un plazo establecido para que Washington responda al exhorto, ya que el trámite debe canalizarse primero a través de las cancillerías de ambos países antes de llegar al juez del Distrito Sur de Nueva York que instruye la causa por narcotráfico contra Maduro.

Crímenes sistemáticos del régimen chavista

En 2024, la justicia argentina determinó la existencia de “un plan sistemático de represión, desaparición forzada, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil” en Venezuela desde 2014. En ese marco, ordenó la detención de Maduro y de su entonces ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

La aplicación del principio de jurisdicción universal ha sido utilizada previamente por los tribunales argentinos en casos emblemáticos. En 2021 se abrió una investigación por crímenes cometidos contra la minoría musulmana rohingya en Myanmar y, en 2022, se inició una causa penal contra el dictador nicaragüense Daniel Ortega.

Uno de los antecedentes más conocidos de este principio se remonta a 1998, cuando el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, en un caso que marcó un hito en la lucha contra la impunidad de los regímenes autoritarios.

FUENTE: Con información de AFP