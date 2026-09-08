martes 8  de  septiembre 2026
DEPORTACIONES

ICE abre un nuevo centro de detención para migrantes en Colorado con 1.200 camas

Con la apertura del nuevo centro de detención de migrantes la capacidad potencial de Colorado se eleva a más de 2.700 camas

Las operaciones de cumplimiento y deportación de ICE (ERO) arrestan a un migrante fugitivo.&nbsp;

Las operaciones de cumplimiento y deportación de ICE (ERO) arrestan a un migrante fugitivo. 

ICE/GOV
Agentes federales de ICE detienen a una persona.

Agentes federales de ICE detienen a una persona.

ICE/GOV
Por Julián Varela

DENVER — El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha incrementado las detenciones en Colorado, que se prepara para un aumento del 77% en su capacidad para mantener inmigrantes bajo custodia federal con la apertura de un nuevo centro de ICE de casi 1.200 camas.

Los arrestos migratorios en el estado alcanzaron en julio su nivel mensual más alto en más de un año.

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Según un análisis publicado este martes por Axios Denver con datos del Deportation Data Project, cerca de 500 personas fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Colorado durante julio, una cifra sin precedentes.

Ese aumento coincide con los preparativos de la empresa privada GEO Group para activar el Big Horn Facility en Hudson, al noreste de Denver, su segundo centro de detención en Colorado, con capacidad para 1.188 detenidos.

La compañía anunció en julio un contrato de cinco años con ICE y calcula ingresos por unos 85 millones de dólares durante el primer año completo de operaciones.

2.700 camas

GEO informó que espera completar la activación a finales de 2026. La empresa ya opera 1.532 camas para ICE en Aurora, elevando la capacidad potencial de Colorado a más de 2.700 camas.

El senador demócrata por Colorado John Hickenlooper cuestionó previamente esa expansión. En mayo pasado, después de que ICE le negara acceso al todavía cerrado centro de Hudson durante una visita de supervisión, el legislador afirmó que "el Congreso tiene la responsabilidad de saber qué está sucediendo dentro de estas instalaciones".

Hickenlooper, junto con el senador Michael Bennet y la representante Brittany Pettersen, había pedido en febrero al Departamento de Seguridad Nacional que abandonara el proyecto, argumentando que "dificultaría el acceso de detenidos a abogados y familiares".

El crecimiento observado en Colorado coincide con aumentos similares en otros estados del oeste, incluidos Arizona y Nevada, donde recientes análisis de datos federales muestran máximos de arrestos y un aumento de detenciones realizadas directamente en las comunidades.

En Utah, ICE arrestó a 3.467 personas entre enero y julio de 2026, frente a 2.116 en igual período de 2025, un incremento cercano al 64 %, según el medio local KUER.

Entre las detenciones realizadas directamente en calles y comunidades, el 54% correspondió a personas sin cargos ni condenas penales registrados.

Arrestos lejos de la meta

A nivel nacional, ICE registró 49.571 arrestos en julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos federales obtenidos por Deportation Data Project, aunque ICE disputa esas cifras.

Los datos recopilados por el proyecto Deportation Data Project de la UC Berkeley revelan que el organismo migratorio suma 368.135 extranjeros detenidos en lo que va del año fiscal 2026 (del 1 de octubre de 2025 y septiembre de 2026). A pesar del repunte reciente, el acumulado total aún se sitúa lejos de la meta trazada por la Casa Blanca, que busca alcanzar un millón de deportaciones anuales.

Por su parte, en un comunicado, GEO sostiene que el centro de Hudson ayudará a responder a la creciente necesidad federal de plazas para procesamiento migratorio.

FUENTE: Con información de EFE / Axios

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