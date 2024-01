Miguel Ángel Rodríguez: "No podemos ser indiferentes a la crueldad que se sufre en Ucrania"

Un año de sufrimiento, desplazamiento y destrucción

El expresidente menciona que la invasión, que Putin pensaba que sería rápida, se prolonga por casi dos años con un alto costo en vidas y recursos para ambos países. Las estimaciones de muertos y heridos superan el medio millón, y las Naciones Unidas (NU) reportan miles de civiles muertos, en el que incluyen niños.

“Gracias al valor, al sufrimiento de los ucranianos y a la ayuda que hasta ahora han recibido de la Unión Europea y de EEUU, se prolonga con muerte, sangre y pérdida grosera de valiosos recursos para los dos países, y con una destrucción de infraestructura terrible para el país invadido”.

Destaca que hasta agosto de 2023 se contabilizaban en medio millón, aproximadamente, el número de muertos y heridos de los dos países. Además del sufrimiento que enfrentan los civiles sometidos a malos tratos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, y las familias desconocen el destino de ellos.

“Las pérdidas de civiles son inmensas. NU estimó hace 3 meses que han muerto más de 10.000 civiles ucranianos. El Informe de la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania de NU, del 3 de Octubre pasado, señala el costo mortal de la invasión rusa a gran escala con casi seis víctimas mortales y 20 heridas en promedio cada día entre febrero y julio” de 2023, precisa el exmandatario de Costa Rica.

Desplazamiento de ucranianos

Rodríguez lamenta el desplazamiento de millones de ucranianos, tanto dentro del país como hacia otros países europeos. “En Ucrania más de una cuarta parte de los ucranianos fueron desplazados de sus hogares, 5,4 millones por tener que ubicarse en otras zonas de su país y según ACNUR al pasado 21 de noviembre 6,3 millones de ucranianos habían buscado refugio en otros países, muy mayoritariamente en Europa y en ese continente en Alemania y Polonia”, desglosa el exmandatario Rodríguez.

Señala que un 20% del territorio ucraniano está bajo control ruso, y que la destrucción sufrida por el país es tan grande que su reconstrucción costaría un billón de dólares. “Esto representa más de 15 años de la producción total de Costa Rica”, comenta Rodríguez.

Incertidumbre sobre el futuro

El expresidente menciona que la guerra entra en una nueva fase con ataques aéreos rusos a la población civil y ataques ucranianos a objetivos en territorio ruso. También refiere las dificultades para aumentar la ayuda a Ucrania debido a la oposición de algunos países, como la Unión Europea ante la oposición de Hungría y la de los republicanos que en el Congreso de EEUU se oponen a la nueva ayuda propuesta por el Presidente Joe Biden.

“Una posible nueva presidencia del expresidente Trump, que se opone a la ayuda militar a Ucrania, torna aún más sombrío el panorama”, añade Rodríguez.

Un llamado a la solidaridad

Rodríguez insta a los costarricenses a no ser indiferentes a la "crueldad" que se sufre en Ucrania. Recuerda que la defensa de la soberanía nacional depende del derecho internacional y de la solidaridad de otras naciones.

“No podemos ser indiferentes a la cruel guerra desatada por Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano. NO PODEMOS por humanidad. NO PODEMOS por nuestros Valores. Tampoco podemos por nuestro interés nacional. NO PODEMOS olvidar que no tenemos ejército, y que nos hemos visto amenazados por países que si lo tienen. En el pasado naciones amigas y organismos internacionales han acudido en nuestra ayuda”.

Finalmente, el expresidente Rodríguez menciona que, en vista del panorama internacional y la confrontación con Occidente liderada por Putin y Xi Jinping, Costa Rica debe estrechar sus relaciones con las Naciones Unidas, la OEA y los Estados Unidos para proteger su seguridad territorial.

“Por valores y por interés debemos oponernos a las guerras y a las invasiones. Nunca se justifican.”, concluye el exmandatario costarricense

