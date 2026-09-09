Militares sudafricanos en Cuba denuncian presiones para ceder parte de sus sueldos al régimen

La Unión Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDU, por sus siglas en inglés) exigió una investigación urgente e independiente ante las denuncias de militares de ese país que realizaban cursos de formación en Cuba.

Según el sindicato castrense, un oficial superior ordenó a los uniformados realizar "donaciones voluntarias" de sus dietas para entregarlas a las autoridades locales, sumando un nuevo capítulo a las controversias que rodean los convenios de defensa entre Pretoria y La Habana, reseña el portal web Diario de Cuba.

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Los soldados afectados informaron haber sido forzados a entregar alrededor de 15,000 rands por persona (monto cercano a los 1,000 dólares) bajo la promesa no oficial de un reembolso a finales de 2026.

SANDU advirtió que estos recursos forman parte de la remuneración básica de los efectivos y solicitó la creación inmediata de una Junta de Investigación para determinar la existencia de coerción, fraude, abuso de autoridad u otros delitos financieros.

Antecedentes, opacidad financiera y críticas parlamentarias

Las denuncias sobre el desvío de estipendios ocurren en medio de duros cuestionamientos institucionales sobre la legalidad y el costo de la cooperación militar bilateral:

Irregularidades contractuales: en junio pasado, el auditor general de Sudáfrica dictaminó que el "Proyecto Kgala" —mecanismo que regula la asistencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba— carece de validez legal debido a violaciones en los procesos de contratación pública. Este programa sustituyó al cuestionado "Proyecto Thusano", cancelado en 2025 tras años de críticas.

Elevado costo presupuestario: los acuerdos bilaterales han significado un desembolso superior a los 1,100 millones de rands (más de 66 millones de dólares) en recursos públicos sudafricanos entre los ejercicios fiscales de 2021 y 2025, destinados al pago de asesores técnicos cubanos y al adiestramiento de personal en la isla.

Rechazo político y técnico: parlamentarios de la oposición y analistas de defensa en Sudáfrica calificaron el programa como un "proyecto de vanidad ideológica", denunciando que los cursos impartidos en la isla carecen de certificación oficial y no aportan valor real al desarrollo operativo de las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF).

Hasta el momento, ni el mando de las SANDF ni el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba se han pronunciado sobre la solicitud de investigación formal presentada por el gremio militar sudafricano.

FUENTE: Diario de Cuba