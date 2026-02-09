Minera canadiense confirma muerte de trabajadores secuestrados en México

otografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen

MONTREAL - La empresa minera canadiense Vizsla Silver informó este lunes que varios de sus trabajadores secuestrados en México hace dos semanas fueron hallados sin vida, de acuerdo con notificaciones recibidas por parte de familiares de las víctimas, mientras las autoridades mexicanas avanzan en las labores de identificación oficial.

“Vizsla ha sido notificada por algunas familias de nuestros compañeros, quienes fueron privados de la libertad en el sitio del proyecto de la compañía en Concordia, Sinaloa, que han sido localizados sin vida”, señaló la empresa en un comunicado, sin precisar el número de fallecidos.

El secuestro ocurrió el 23 de enero, cuando diez trabajadores fueron raptados en la mina ubicada en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa, una de las regiones más afectadas por la violencia de los cárteles del narcotráfico.

La Fiscalía General de México informó el viernes que fue localizado un cuerpo que podría corresponder a uno de los mineros y que se realizan pruebas periciales para establecer su identidad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el número total de víctimas ni las nacionalidades de los trabajadores secuestrados.

Investigación

Como parte del operativo de búsqueda, cuatro personas han sido detenidas, mientras que el Gobierno mexicano desplegó 1.190 efectivos, además de tres helicópteros y dos aeronaves, para reforzar las tareas de localización.

Medios locales reportaron que los cuerpos de los trabajadores habrían sido encontrados en una fosa clandestina y que al menos tres de ellos ya fueron identificados. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El presidente y director general de Vizsla Silver, Michael Konnert, afirmó que la empresa está “devastada por este desenlace y por la trágica pérdida de nuestros colegas”.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a la comunidad de Concordia”, añadió, al tiempo que aseguró que la compañía mantiene contacto con las autoridades y brinda apoyo a los familiares de las víctimas.

FUENTE: Con información de Europa Press