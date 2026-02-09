Daniel Méndez, un gigante que disputan Guatemala y México

Daniel Méndez, de 1.99 metros de estatura, es el jugador más grande en jugar para una selección chapina en toda su historia.

Es un centrodelantero que juega en el Pachuca , hizo un campamento con el Ajax y debutó con la selección Sub-20 de Guatemala ; sin embargo, ahora su horizonte se cruza también con México , país en donde juega y de donde proviene su madre.

Aunque no pudo conseguir el boleto al Mundial Sub-20 con Guatemala el año pasado, Luis Fernando Tena lo tiene en su bitácora, principalmente, ante la falta de delanteros efectivos.

Sin embargo, Tena todavía no puede contar del todo con el chico, porque todavía es elegible para jugar con México, país que también le sigue la huella.

Aunque su ausencia en el partido de Guatemala frente a Canadá a nivel mayor hizo que se especulara que el jugador no quería amarrarse a los chapines para esperar otras opciones, Méndez asegura que fue una decisión de su club.

“Como no era fecha FIFA el club no me dejó ir, no fue una decisión mía”, aseguró. Y es que Méndez es un jugador que puede representar a tres países: Estados Unidos, en donde nació, Guatemala (por su padre) y México (por su madre).

"Me invitaron a jugar un torneo con México cuando vine acá, pero luego no me llamaron más. Agradezco a Guatemala por tomarme en cuenta, aunque yo voy a tomar la mejor decisión para mi carrera", dijo el atacante, que ha recibido buenos comentarios por su nivel futbolístico y, principalmente, por lo hecho con la filial del Pachuca en donde fue la figura.

Ahora trabaja con el equipo mayor del club mexicano bajo el mando del argentino Esteban Solari y aunque es complicado que pueda pelear por la titularidad con Ener Valencia y Salomón Rondón, es un jugador al que su club contempla a futuro.

"Yo quiero debutar aquí (México), aunque ya salí a la banca frente al América. Tengo mucha competencia en el equipo, pero poco a poco me puedo ir ganando un lugar. Mi sueño es jugar en el fútbol de Europa", dice Méndez que según sus entrenadores es muy hábil con la pelota en los pies pese a su estatura.

“La competencia en la selección de Guatemala es fuerte porque hay delanteros hábiles, como Quimi (Arquímidez Ordóñez), Rubín (Rubio) y Lom (Darwin), pero yo siempre trabajo para tener algo que aportar”, afirmó.

Punto para México

El tema es que el entrenador Marvin Cabrera, quien llevó a Méndez en su proceso juvenil con Guatemala, ahora es técnico de selecciones menores en México y eso podría facilitar su cambio de camiseta, tomando en cuenta que el jugador todavía no debuta a nivel mayor con la selección chapina.

Méndez Sánchez juega desde la categoría sub-18 de Pachuca, equipo con el que tiene un contrato firmado hasta 2026. Nació en Michigan, Estados Unidos, el 16 de agosto del 2005 y fue reclutado por los "Tuzos" en una visoria internacional.

“Me llamaron luego que Pachuca hiciera un campamento en Estados Unidos. Me han tratado muy bien aquí, he aprendido mucho y quiero debutar en la Liga MX”, concluyó el jugador.