El periodista no había terminado su pregunta cuando Massa lo interrumpió para decir que no era cierto. "No, no es cierto, (lo que dije fue) que empiece con 3", dijo Massa, tras lo cual el periodista le pidió "déjeme terminar la pregunta", pero Massa volvió a interrumpirlo: "si preguntás mintiendo, te tengo que corregir. La nota es en (el diario) Perfil y dije que 'aspiro a que empiece con 3', no prometí, dije 'aspiro que empiece con 3'. Claro que puedo hacer autocrítica, pero no mientas en la pregunta".

Seguidamente el periodista le dijo "usted no me mienta en la respuesta, porque yo le estaba planteando que usted habló de una inflación de 3% en abril. Le corrijo la pregunta para hacércela como usted la quiere". Massa seguía interrumpiéndolo: "Yo no dije eso", dijo en referencia a la afirmación de una meta de 3% para abril.

El intercambio de palabras siguió: "yo quiero que preguntes con la verdad, que no mientas", dijo el ministro. "Yo no miento, Sergio. Le estoy preguntando sobre sus metas cuando asumió como ministro de Economía, que incluían que en abril la inflación fuera de 3%", dijo Barbano. Y Massa le insistió: "no, que empezara con 3".

"Es muy difícil así, Sergio, porque le estoy preguntando sobre lo que usted planteó cuando empezó la gestión como ministro de Economía, en otras palabas lo que le estoy preguntando es que usted tenía como objetivo llegar a una inflación de 3% en abril, no llegó. Usted tenía como objetivo convertir los planes en trabajo, no se ha visto que eso haya ocurrido, Usted habla de equilibrio fiscal pero el estado no se achicó ni en un solo puesto de trabajo, entonces le pregunto después de que estuvo hablando en la última hora sobre la herencia que recibió de Macri, sobre lo que hizo Macri, sobre la sequía, ¿hay algo que usted haya hecho mal durante su gestión como ministro de Economia, usted hace alguna autocrítica?, porque lo ue se esperaba era otra cosa y lo que se está viendo y lo que dicen los economistas es que usted llevó un 'plan aguantar' para que no explote la bomba antes de las elecciones", intervino Barbano.

Massa continuó confrontando al periodista y afirmó que en su pregunta fue "mitad editorial".

"Yo no prometí, dije que era un objetivo. Cuando lo planteé el objetivo, no había sequía, que cambió en 25% la cuenta comercial argentina, que es clave para estabilizar las variables macroeconómicas. Me parece que en el camino te estás olvidando de algo", le reprochó.

Barbano insistió en que la inflación actual se come el salario y que los precios han registrado aumentos de 10%, 15% y 20% desde que el asumió como ministro.

"Del mes de agosto a diciembre habíamos recorrido un camino de reducción de la inflación, hay un cambio brutal en enero y febrero por el impacto de la sequía. Desgraciadamente si tuviera que hacer una autocrítica fuerte, diría fue un gran error no contarle a la sociedad el impacto que iba a tener para todo el año la pérdida de 25% de exportaciones y en términos de funcionamiento de la economía y pérdida de valor de nuestra moneda. Sí, fue un gran error", reconoció Massa.

Esta no es la primera vez que Massa se molesta por una pregunta de un comunicador social. La semana pasada, en una gira por Córdoba, los periodistas también le preguntaron por la inflación y la cotización del dólar blue. El ministro acusó a uno de los reporteros de "hacerse el picante".

"Es muy fácil hablar, agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante. Pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones", argumentó Massa para justificiar los niveles de inflación en Argentina.

El pasado mes de junio, la inflación en Argentina fue la segunda más alta en América Latina (solo por detrás de Venezuela) y la tercera más alta del mundo (por detrás de Venezuela y Zimbaue). En ese mes, el alza de los precios cerró en 6%. Asimismo, el índice interanual fue de 115,6% y de 50.7% en el primer semestre de 2023.

De acuerdo a estimaciones del Banco Central de la República Argentina, la inflación cerrará este año en torno al 142%.

