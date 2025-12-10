Fuerzas Armadas garantizan compromiso con la transición presidencial en Honduras

TEGUCIGALPA - Los militares hondureños aseguran que "garantizarán" el traspaso de poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales, cuyo escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude, dijo este miércoles el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el exmandatario Manuel Zelaya, esposo de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.
"Nosotros hemos sido claros, lo hemos dicho, que respaldaremos y reconoceremos todos los resultados" que surjan del conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto al canal privado Televicentro.
Roosevelt, cercano al actual gobierno, añadió que la institución armada aguarda por la proclamación del ganador para "garantizar (...) el traspaso de la presidencia de la República".
Conteo
El conservador Nasry Asfura, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre Salvador Nasralla, quien denuncia un supuesto fraude a favor del empresario de la construcción.
Esas acusaciones son secundadas por la presidenta de izquierda Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, quien pidió la nulidad de los comicios.
Los resultados definitivos del escrutinio podrían tardar aún mientras concluye la revisión de unas 2,700 actas de votación con "inconsistencias".
FUENTE: Con información de AFP