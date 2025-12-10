miércoles 10  de  diciembre 2025
HONDURAS

Fuerzas Armadas garantizan compromiso con la transición presidencial en Honduras

Con Nasry Asfura al frente del conteo y Nasralla denunciando supuesto fraude, los militares aseguran que acatarán el resultado del CNE

Ciudadana hondureña deposita su voto en la urna el domingo 28 de noviembre de 2021.

AFP
Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025,&nbsp;muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.&nbsp; &nbsp;

Orlando Sierra / AFP
Un hombre observa los resultados provisionales de las elecciones presidenciales en el Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, el 5 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA - Los militares hondureños aseguran que "garantizarán" el traspaso de poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales, cuyo escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude, dijo este miércoles el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el exmandatario Manuel Zelaya, esposo de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

"Nosotros hemos sido claros, lo hemos dicho, que respaldaremos y reconoceremos todos los resultados" que surjan del conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto al canal privado Televicentro.

Roosevelt, cercano al actual gobierno, añadió que la institución armada aguarda por la proclamación del ganador para "garantizar (...) el traspaso de la presidencia de la República".

Conteo

El conservador Nasry Asfura, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre Salvador Nasralla, quien denuncia un supuesto fraude a favor del empresario de la construcción.

Esas acusaciones son secundadas por la presidenta de izquierda Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, quien pidió la nulidad de los comicios.

Los resultados definitivos del escrutinio podrían tardar aún mientras concluye la revisión de unas 2,700 actas de votación con "inconsistencias".

FUENTE: Con información de AFP

