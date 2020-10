Esta Pantalla Indiscreta fue una de dos que le dediqué al cine de mi buena amiga y talentosa directora Diana Montero. Antes hice una Mirada Indiscreta en el Canal 41 y luego le rendí un tributo a su breve y brillante filmografía en la Unversidad de Miami. Siempre pude contar con su nobleza y cariño. Hoy me entero que la muerte insospechada se llevó a Diana. El cine cubano perdió físicamente a una estrella, laboriosa, llena de ideas y proyectos. Ahora me quiero acordar de la última vez que conversamos, luego de grabar el programa y la tristeza me lo impide. Tu legado queda, querida Diana. El cine tiene que ver con la eternidad.