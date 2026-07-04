sábado 4  de  julio 2026
TRÁFICO DE NIÑOS

Muerte de una bebé comprada por 19 euros destapa red de venta con fines de explotación en Bolivia

La niña murió presuntamente por neumonía. En Cochabamba, las autoridades rescataron a cuatro menores con edades entre los 13 a 9 años de edad

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen detuvieron a dos personas por la muerte de la bebé. (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen)

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen detuvieron a dos personas por la muerte de la bebé. (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ. La muerte de una bebé de seis meses en Bolivia destapó una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación infantil. La bebé habría sido comprada a su madre indígena ayorea por 150 bolivianos (unos 19 euros) y por la promesa de recibir 50 bolivianos mensuales (6,30 euros) a cambio de su uso en actividades de mendicidad en la ciudad de Cochabamba.

El Ministerio Público investiga presuntos delitos de homicidio y trata y tráfico de personas y dos personas permanecen detenidas a la espera de audiencia cautelar, informa el diario boliviano El Deber.

Lee además
Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"
Estos son hechos graves que requieren una investigación específica, afirmó la Fiscalía (Ministerio Público)
¿TRÁFICO INFANTIL?

Chile anuncia investigación por posible tráfico de cientos de niños haitianos que ingresaron al país

La investigación comenzó después de que personal de un hospital de la zona oeste de Cochabamba informara del ingreso de la bebé sin signos vitales.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) iniciaron las pesquisas que llevaron a la detención de Elías M. Ch., de 18 años de edad, y Marisabel W. D., de 32 años de edad, quienes aseguraron ser familiares de la menor, explicó el director de la FELCC, Rolando Vera.

Más niños víctimas de explotación

Sin embargo, pronto se descubrió que la niña había sido trasladada desde Puerto Suárez, en Santa Cruz, por personas que no eran sus progenitores.

La directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Cynthia Prado, aclaró que la bebé llegó acompañada por personas ajenas a su familia y que, durante las intervenciones, se constató que esos mismos adultos estaban con otros niños.

La Policía presume que la niña falleció por una neumonía, aunque será la autopsia practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la que determine oficialmente la causa de la muerte.

La FELCC y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizaron una operación en Cochabamba y rescataron a cuatro menores de edad, dos de 13 años y dos de 9 años, que también eran utilizados para pedir limosna en las calles de la ciudad.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Régimen sandinista de Daniel Ortega secuestra al obispo emérito Juan Abelardo Mata

La ONU calcula en $37 mil millones los daños en infraestructura y servicios causados por los terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder política venezolana, María Corina Machado. 
EMERGENCIA VENEZUELA

María Corina Machado desmiente desencuentros con la administración estadounidense

Caraballeda es una de las zonas de La Guaira devastadas casi en su totalidad por los intensos sismos
TRAGEDIA

Venezuela, una catástrofe sin precedentes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
EEUU-CUBA

Frank Rodríguez: "La referencia de Trump a Cuba responde a una visión histórica y geopolítica"

En la Copa Mundial de 2026, Kylian Mbappé (izquierda) y el máximo goleador histórico del torneo, Lionel Messi (derecha), aspiran a ampliar sus récords goleadores.
FÚTBOL

Mundial FIFA 2026: Así se jugarán los octavos de final

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump antes de entrar en el Air Force One. 
ANIVERSARIO

Comunismo con disfraz demócrata, el mayor peligro para EEUU

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump antes de entrar en el Air Force One. 
ANIVERSARIO

Comunismo con disfraz demócrata, el mayor peligro para EEUU

Por Leonardo Morales
Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas. 
Aniversario

Diario Las Américas: 73 años de evolución, exilio hispano y periodismo con la verdad

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, tiene una recompensa de $25 millones en EEUU. (Europa Press)
FLORIDA

Congresista Mario Díaz-Balart pide la extradición de Diosdado Cabello a EEUU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
EEUU-CUBA

Frank Rodríguez: "La referencia de Trump a Cuba responde a una visión histórica y geopolítica"