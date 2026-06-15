lunes 15  de  junio 2026
¿TRÁFICO INFANTIL?

Chile anuncia investigación por posible tráfico de cientos de niños haitianos que ingresaron al país

Los menores ingresaron al país sureño en vuelos chárter acompañados de 12 extranjeros y de chilenos, pero que no tendrían vínculo con ellos

Estos son hechos graves que requieren una investigación específica, afirmó la Fiscalía (Ministerio Público)

"Estos son hechos graves que requieren una investigación específica", afirmó la Fiscalía (Ministerio Público)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO -- La fiscalía chilena anunció el lunes que investigará si hubo tráfico de "cientos de menores" haitianos que ingresaron al país en 2025, luego de que se descubriera que no se comprobó que sus acompañantes fueran realmente sus familiares.

Las pesquisas comenzaron luego de que Radio Biobío revelara un informe de la Contraloría en el que denunciaba el ingreso de cientos de niños haitianos en 2025, supuestamente para reunirlos con sus familiares en Chile.

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Según el Servicios de Migraciones, al menos 12 personas extranjeras y chilenos ingresaron varias veces a Chile actuando "como supuestos adultos responsables" de niños y adolescentes haitianos, por lo que pidió iniciar una investigación por posible tráfico porque los implicados no tendrían vínculos reales con los niños.

De acuerdo a un comunicado de la fiscalía, la relación entre los acompañantes y los menores "no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país".

"Estos son hechos graves que requieren una investigación específica (...) para poder despejar si los hechos son delitos o no", dijo el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

La causa quedó a cargo del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir. El Ministerio Público señaló en un comunicado que la investigación busca "recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional, bajo la figura de reunificación nacional, en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025".

Manterola podrá actuar apoyado por el o los fiscales adjuntos que designe para dirigir la acción penal y, además, dar protección a las víctimas y testigos, todo ello si fuere necesario, afirmaron desde Fiscalía Nacional.

Ingreso por vuelos chárter

Esto, luego de que trascendiera "que la Contraloría General de la República habría identificado que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil, cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes durante el viaje ni al momento del ingreso al país".

Añadieron que "la gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sean nacionales o residentes".

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FUENTE: Con información EFE

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