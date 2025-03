Mujeres fatales del Tren de Aragua: ¿Bellezas o monstruos?

Participación femenina en el TDA

Las mujeres en el TDA asumen diversos roles, desde parejas de líderes hasta operadoras activas en la extorsión, tráfico de drogas y explotación sexual (BBC News, 2023). Algunas ingresan por necesidad económica o buscando protección, mientras que otras logran ascender dentro de la organización, convirtiéndose en perpetradoras de violencia (Delgado, 2022).

Casos destacados

• Mary Emilia Colmenarez: Conocida como “Bebecita del TikTok”, fue detenida en Chile por su implicación en la explotación sexual de mujeres (El País, 2023).

• Yuliana García: Arrestada en Colombia, lideró operaciones de extorsión y narcotráfico (Semana, 2023).

• Estefanía Primera: Capturada en Texas por dirigir una operación de tráfico sexual (Univisión, 2023).

• Eglismar Andreina Reyes Sojo: Miembro de “Los Gallegos”, fue detenida en Perú por su participación en homicidios y tráfico de drogas (La República, 2023).

Implicaciones sociales y psicológicas

La participación de mujeres en el TDA es un fenómeno complejo. Si bien algunas son víctimas de coerción, otras eligen participar activamente en la violencia y explotación, reproduciendo ciclos de deshumanización en sus comunidades (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2023).

Comparación con mujeres en cárteles tradicionales

Las diferencias entre el TDA y los cárteles tradicionales son notables:

• TDA: La violencia es un elemento constante que las mujeres deben adoptar para ascender en la jerarquía criminal (Insight Crime, 2023).

• Cárteles Tradicionales: Aunque las mujeres pueden ocupar roles de liderazgo, su ascenso se basa en la confianza y la competencia logística más que en la violencia directa (Astorga, 2021).

Ejemplos de mujeres en el crimen organizado

• Griselda Blanco: “La Madrina de la Cocaína”, pionera en el tráfico de drogas en EE.UU. (Salazar, 2021).

• Sandra Ávila Beltrán: “La Reina del Pacífico”, operó en el Cártel de Sinaloa (Guerrero, 2020).

• Dalia López: “Reina de la Cocaína” en Honduras (Contreras, 2019).

Conclusión

Las mujeres del TDA reflejan la complejidad del crimen organizado en América Latina. Algunas son víctimas de circunstancias adversas, mientras que otras participan activamente en la violencia. La lucha contra el TDA requiere un enfoque de género que no solo criminalice sus acciones, sino que también aborde las causas estructurales de su involucramiento en el crimen.

Por,

William Acosta, SME, MSI2

Jesús Daniel Romero, Senior Fellow, MSI2

Publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute