Presidente de Panamá advierte a Maduro sobre los "efectos" de desconocer la voluntad popular

En ese sentido, mencionó que los opositores venezolanos han vivido años difíciles enfrentando al régimen.

“Me une a mucha gente en Venezuela amistades importantes dentro del grupo opositor actual. Y han venido de tumbo en tumbo, pues viviendo los últimos años difíciles, dificilísimos en materia de su política interna. Y ojalá el gobierno actual prevea esa realidad y tome en cuenta los efectos que puede tener una decisión adversa a lo que es el respeto a la democracia y a la voluntad popular del pueblo en esa elección del próximo mes de julio”, indicó.

Por otra parte, Mulino ofreció la colaboración de Panamá para encontrar soluciones a la crisis política en Venezuela.

"Si Panamá puede colaborar para calmar una situación en cualquier nación, que no tiene que ser nada más Venezuela, yo creo que estaremos dispuestos a colaborar genuinamente con la causa, siempre que esté liderada, por supuesto, por organizaciones internacionales”, dijo.

Aunque aclaró que "no lo he pensado porque esa realidad no se ha planteado, y siempre he sido muy cauteloso en especular en materia de política exterior".

Desde que fue electo como el nuevo mandatario panameño, Mulino se ha expresado preocupado por la situación de Venezuela y ha abogado porque las elecciones presidenciales sean "verdaderamente libres" y que espera poder trabajar con los gobiernos de la región para ayudar a que Venezuela salga de la crisis.

"El tema de Venezuela como alguien a quien le gusta seguir la política en países amigos claro que preocupa, porque la democracia es una sola y hay que entenderla de esa manera. Yo espero que esas elecciones que están próximas a celebrarse sean verdaderamente libres, que Venezuela pueda salir del trance político en el que se encuentra", expresó en mayo.

Agregó que ya ha conversado con los presidentes de Costa Rica, El Salvador y de otros países de Centroamérica para buscar acuerdos que permitan "incidir en negociaciones o en cualquier proceso que se se requiera ayudar, respetando por supuesto la libre determinación de cada país, en lo que podamos hacer nosotros para lograr ese cometido", con respecto a Venezuela.

FUENTE: Con información de CNN en Español / El Nacional