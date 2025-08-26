martes 26  de  agosto 2025
Narcotráfico

Mulino critica falta de seguridad en puertos de Panamá por aumento de tráfico de droga a Europa

68 toneladas de drogas decomisaron las autoridades en lo que va de 2025. El presidente panameño insinuó que se descuida vigilancia en los puertos

Imagen del área del Canal de Panamá.

ARNULFO FRANCO/ AFP
José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- José Raúl Mulino, presidente de Panamá, criticó este martes 25 de agosto a las empresas concesionarias de puertos en el Caribe panameño por el aumento del tráfico de drogas, principalmente cocaína a Europa.

"Eso es insostenible y no habla bien de la seguridad portuaria", señaló Mulino, visiblemente molesto durante un acto público.

En ese sentido, el mandatario puntualizó: "Tenemos que hacer un esfuerzo con los señores de los puertos para que cooperen con aduana, con migración, con la Policía Nacional y parar el gran flujo de droga que está saliendo de los puertos panameños hacia Europa".

De acuerdo con datos oficiales, de las 68 toneladas de drogas que decomisaron las autoridades panameñas en el primer semestre de este año, 25 fueron incautadas en la provincia caribeña de Colón. Esto representa el doble que en el mismo período de 2024.

Mulino señaló que con anterioridad trató con los responsables de cada puerto el problema del narcotráfico, pero "parece que la primera (reunión) cayó en oídos sordos".

Además, el presidente insinuó que durante las noches se relajan las medidas de vigilancia de los contenedores.

"Hay que hacerlo (tomar medidas) o se tomarán otras decisiones (...). Ellos son concesionarios, pero Panamá es dueño de esos puertos, no lo olviden", enfatizó.

Puertos en Panamá

En el Caribe panameño hay varios puertos bajo concesión a empresas de Estados Unidos, Taiwán y Hong Kong. En algunas de esas terminales, todas ubicadas en el acceso del canal de Panamá, se han realizado grandes incautaciones de cocaína en lo que va de 2025.

Según datos del Ministerio de Seguridad, Colón desplazó a la capital (situada en la costa pacífica) como el área con mayor número de toneladas decomisadas.

Panamá sirve de paso a la cocaína que, procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, es transportada hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

Sin embargo, en los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.

La droga suele ir escondida en contenedores con mercancía legal, como frutas, muebles, comida o aparatos electrónicos. Según la Autoridad Marítima de Panamá, en 2024 pasaron 5,3 millones de contenedores por los puertos del país.

FUENTE: Con información de AFP

