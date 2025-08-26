Curazao pide evitar viajes a Venezuela en contexto de tensión en el área

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pik Pisas, pidió a sus ciudadanos "evitar viajar a Venezuela hasta nuevo aviso”.

WILLEMSTAD - Ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y la escalada de tensiones con el régimen venezolano, el primer ministro de Curazao , Gilmar Pik Pisas, instó a la población en la isla a mantener la calma y evitar viajes a Venezuela .

“Nuestro pueblo puede estar tranquilo (…) La presencia militar en el Caribe es una medida preventiva y estratégica contra el tráfico de drogas”, indicó.

“El gobierno pide a la comunidad de Curazao que se mantenga tranquila y evite viajar a Venezuela hasta nuevo aviso”, puntualizó en su red social Facebook.

"Cooperación"

Pisas también informó que Willemstad participa en estas operaciones dentro de los acuerdos de cooperación existentes con Estados Unidos, y señaló que la acción responde a protocolos de seguridad regional.

Esta recomendación se suma a las emitidas por la cancillería del Reino de los Países Bajos en julio, cuando advirtió a las islas del Caribe neerlandés sobre los riesgos asociados a cualquier viaje a Venezuela.

Además, en una reunión en conjunto con el consejo de ministros, el comandante de la Armada de los Países Bajos en el Caribe y el director del Servicio Nacional de Seguridad de Curazao, el mandatario curazoleño indicó que los buques estadounidenses desplegados en el Mar Caribe en su ofensiva contra el narcotráfico “tienen autorización para abastecerse en Curazao, como es habitual, incluso de combustible”.

FUENTE: Con información de Crónicas del Caribe/Redes Sociales