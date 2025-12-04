Nasry Asfura retoma la ventaja en presidenciales de Honduras, según en CNE

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

TEGUCIGALPA - El empresario y líder opositor hondureño Nasry Asfura recuperó este jueves la ventaja en el escrutinio presidencial, después de que el proceso fuese retomado bajo fuerte presión internacional y tras el llamado del presidente estadounidense Donald Trump a garantizar un conteo transparente. Aunque Asfura vuelve a colocarse al frente, el presentador Salvador Nasralla mantiene un empate técnico en medio de un escrutinio irregular y cuestionado.

Con el 84,52% de las actas procesadas, Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), suma 40,05% de los votos, mientras Nasralla, del Partido Liberal (PL), alcanza 39,74%, según el Consejo Nacional Electoral ( CNE ).

La diferencia continúa siendo mínima, pero marca un giro respecto al martes, cuando una "interrupción" del sistema informático colocó momentáneamente a Nasralla en primer lugar.

"Graves consecuencias"

La madrugada del lunes, el CNE detuvo sin explicación la publicación de resultados, episodio que llevó al presidente Trump a advertir que habría “graves consecuencias” si Honduras permitía la alteración de los datos oficiales. El mensaje incrementó la presión sobre el organismo electoral, cuya credibilidad suele ser cuestionada por su historial de fallos, retrasos e influencia partidista.

El sistema volvió a funcionar el martes, pero experimentó otra suspensión de tres horas el miércoles por “mantenimiento”, informó el CNE.

La empresa colombiana ASD, responsable del procesamiento, está en el centro de las sospechas luego de que el organismo señalara un parón no autorizado el día anterior.

Ante los nuevos datos, Nasralla acusó directamente a la compañía. “Deben investigar a la empresa colombiana ASD, de la cual son socios el exgerente de EEH, Germán Martell, y el candidato al Parlacen del Partido Nacional, Walter Castellanos”, escribió en X, insinuando un intento de manipulación.

"Amigo de la libertad"

Las tensiones aumentaron durante la campaña tras el contundente respaldo de Trump a Asfura, a quien calificó de “amigo de la libertad”, en contraste con Nasralla, a quien llamó “casi comunista” por su pasado en el gobierno de Xiomara Castro.

Con más del 80% de las actas escrutadas y una diferencia que ronda los 10,000 votos, la definición de la contienda sigue abierta. El CNE asegura que la revisión continúa “de forma manual y verificable”, aunque Honduras permanece en vilo a la espera de unos resultados finales que podrían tardar varios días.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press