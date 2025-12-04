jueves 4  de  diciembre 2025
La aerolínea estatal de Colombia suspende sus vuelos a Venezuela

La estatal Satena se suma a la ola de aerolíneas que suspenden vuelos a Venezuela ante riesgos en la navegación y en plena ofensiva antidrogas ordenada por EEUU

Un avión de Satena Airlines, que cubre la ruta Bogotá-Caracas, es fotografiado a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de noviembre de 2022. La aerolínea estatal colombiana Satena anunció la suspensión de sus vuelos a Venezuela el 4 de diciembre de 2025.

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - La aerolínea estatal colombiana Satena anunció este jueves la suspensión inmediata de sus vuelos a Venezuela tras detectar “interferencias” en los sistemas de navegación satelital, en un momento marcado por la ofensiva antidrogas ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump en el Caribe.

La decisión profundiza el aislamiento aéreo del país gobernado por el dictador Nicolás Maduro, que enfrenta una ola de cancelaciones internacionales.

“Reportes de interferencias (…) en los sistemas de navegación satelital que representan un riesgo operacional” obligaron a detener las operaciones hacia Venezuela, indicó la compañía en un comunicado. Satena operaba dos vuelos semanales hacia Valencia, la tercera ciudad más importante del país.

La advertencia ocurre semanas después de que Trump pidiera a las aerolíneas internacionales considerar el espacio aéreo venezolano como “cerrado”, en medio de los operativos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. El mandatario estadounidense sostiene que estas acciones buscan cortar las rutas utilizadas por organizaciones criminales vinculadas al chavismo, a las FARC y al ELN.

"Suspensión de vuelos"

Una decena de compañías ya suspendieron sus operaciones hacia Venezuela, dejando especialmente a Caracas prácticamente desconectada. Entre las firmas que cesaron temporalmente sus rutas figuran Copa Airlines, Wingo, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines.

El anuncio de Satena contrasta con la postura del presidente colombiano Gustavo Petro, quien insiste en que “no existe riesgo alguno” para volar hacia territorio venezolano. Petro, enfrentado diplomáticamente con Trump, sostiene que el mandatario estadounidense “no tiene derecho a vetar vuelos”, pese a que varias aerolíneas privadas y estatales han identificado riesgos técnicos y de seguridad.

"Redes criminales"

La ofensiva aérea de Estados Unidos en aguas regionales, orientada a desmantelar redes criminales asociadas al régimen chavista, deja más de 80 fallecidos tras ataques contra embarcaciones sospechosas.

Desde Caracas, Maduro calificó los bombardeos como parte de un supuesto plan de Washington para “derrocarlo”, aunque evitó responder a las advertencias sobre las interferencias que estarían afectando el espacio aéreo venezolano.

La suspensión de Satena se suma así a un deterioro acelerado del transporte internacional hacia Venezuela, mientras crece la inquietud en la región por los riesgos operacionales y por la escalada entre Estados Unidos y el aparato criminal que sostiene al régimen chavista.

FUENTE: Con información de AFP

