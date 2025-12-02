Ente electoral de Honduras admite "problemas técnicos" y exige a empresa privada rehabilitar sistema

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras informó este martes que la plataforma adquirida para la difusión de estadísticas y actas de las juntas receptoras de voto (JRV) registró inconvenientes técnicos que interrumpieron la divulgación regular del escrutinio, tras las elecciones generales.

Según una publicación del Diario La Prensa de Honduras, la incidencia afectó el procesamiento de un lote de actas transmitidas la noche de los comicios, cuyo flujo no completó el ciclo normal de publicación en el sistema oficial.

En un comunicado oficial, el ente electoral explicó lo ocurrido. Señalan que la firma proveedora ASD SAS notificó a la autoridad comicial que existen paquetes de actas enviados durante la jornada electoral que permanecen en cola de procesamiento, sin haber concluido la etapa de carga en la interfaz pública.

Ante la situación, el CNE indicó que activó el protocolo institucional para requerir reportes urgentes a la empresa y al equipo de auditoría externa encargado de verificar el desempeño de la solución contratada.

El CNE precisó que exigió a ASD SAS la corrección técnica en el menor tiempo posible.

