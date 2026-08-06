Unos 1,8 millones de hondureños afrontan crisis alimentaria por falta de ingresos y sequía

TEGUCIGALPA. Unos 1,8 millones de personas enfrentan una crisis alimentaria en Honduras, país con una población de unos 10 millones, por la combinación de pobreza, sequía, baja productividad agrícola junto con otros factores económicos y climáticos, alertó este jueves el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

De acuerdo al Observatorio, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la cifra podría elevarse a 2,2 millones al cierre de 2026 debido a que la inseguridad alimentaria “es estructural, no coyuntural” combinada, además, con un panorama en el que ya 6,4 millones de habitantes viven en condición de pobreza.

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Christian Manzanares, investigador del Observatorio, explicó que la crisis alimentaria responde a una acumulación de “choques” en los últimos años, entre ellos la pandemia de la COVID-19, fenómenos climáticos extremos, el incremento de los precios internacionales, la baja productividad agrícola y la dependencia de factores externos.

“Honduras es un país susceptible y vulnerable al tema geopolítico, temas de guerras de otros países en otros continentes vienen a afectar lo que es la seguridad alimentaria de la población hondureña”, subrayó Manzanares en el Simposio Escenario de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras.

Señaló que, aunque las remesas familiares, que representan cerca del 27 % del producto interno bruto (PIB), han evitado un mayor colapso económico en los hogares, no han impedido el avance de la inseguridad alimentaria.

Además, advirtió que la alta dependencia de estos recursos supone una vulnerabilidad ante eventuales cambios en la política migratoria de Estados Unidos, principal país de origen de las remesas que recibe Honduras.

Sequía y altos costos agravan crisis

La coordinadora del Observatorio, María Luisa García, indicó que diez de los 18 departamentos del país atraviesan una situación de crisis alimentaria aguda debido a la sequía, el aumento de los costos de producción, el precio de los combustibles y factores internacionales.

Los sectores más afectados son los hogares sin ingresos estables, principalmente trabajadores informales y comunidades rurales, aunque el problema también alcanza a zonas urbanas, señaló García.

“El problema en Honduras no es la disponibilidad (alimentaria), es ese pilar del acceso, porque los hogares no tienen los suficientes ingresos económicos para poder hacerle frente a la compra de alimentos”, explicó.

Agregó que la baja producción nacional de granos básicos también influye en la crisis, debido a que pequeños y medianos productores carecen de sistemas de riego para enfrentar períodos prolongados de sequía.

El Observatorio alertó además sobre una pérdida progresiva de capacidades productivas por el envejecimiento de los agricultores, la baja incorporación de jóvenes al campo, la migración y los limitados niveles de escolaridad, factores que podrían comprometer la continuidad de la producción agrícola nacional en la próxima década.

“La modernización del sector agrícola es condición necesaria para la seguridad alimentaria”, indicó el organismo, que recomendó fortalecer la resiliencia climática mediante inversiones en riego, infraestructura hídrica, tecnificación agrícola, acceso al crédito y diversificación productiva, especialmente en el corredor seco hondureño.

FUENTE: Con información de EFE