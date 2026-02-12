Hugo "El Pollo" Carvajal se convierte en testigo en juicio contra Nicolás Maduro en EEUU

Hugo Carvajal, detenido en España y extraditado a EEUU, ahora es testigo en EEUU.

MIAMI. - El militar chavista Hugo “El Pollo” Carvajal , enjuiciado en EEUU como uno de los jefes de la organización del narcotráfico Cartel de los Soles de Venezuela, fue incorporado por la justicia de Nueva York como testigo en el juicio contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y otros personeros del régimen de ese país.

Con esta aceptación por el tribunal de Nueva York, Carvajal quien espera sentencia el próximo 27 de febrero, pasaría a formar parte de la lista de declarantes clave que fueron promovidos por la fiscalía para la acusación federal de Maduro y sus cercanos por cargos de conspiración de narcotráfico y tráfico de armas, entre otros, informó la periodista Maibort Petit a través de su canal de Youtube.

La acusación federal también recae sobre Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y directivo del oficialista PSUV; Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado por militares estadounidenses en Venezuela, y del “Niño” Guerrero, jefe de la banda del crimen organizado trasnacional Tren de Aragua, entre otros.

Carvajal, un testigo sólido

“De haber un juicio, aún no se sabe cuándo, los fiscales van a requerir de testigos bastante sólidos; Carvajal y lo que él dice que sabe permite que se acelere ese asunto y abre la caja negra del régimen de Venezuela”, explicó la periodista.

La participación de Carvajal como testigo se vio como probable en enero pasado debido a que ha mostrado interés en colaborar con el gobierno estadounidense tras la aceptación de cuatro cargos, entre ellos el de facilitar el traslado de 5,580 kilos de cocaína en un avión que salió de Venezuela con destino a México en 2006 y por lo que habría recibido dinero de organizaciones criminales.

El requerimiento fiscal de contar con un testigo aún más sólido se acrecentó tras la captura de Maduro, el 3 de enero de este 2026.

Carvajal y su defensa han insistido ante la fiscalía en negociar una reducción de la pena que inicialmente apuntaba a la cadena perpetua, pero eso se sabrá el 27 de febrero si no se difiere de nuevo la audiencia.

El militar permanece detenido en el Metropolitan Detention Facility de Brooklyn, lugar donde también se encuentra recluido Maduro y Flores.

