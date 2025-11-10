Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021

El presidente de Estados Unidos Donald Trump informó a la cadena británica BBC que es muy probable que emprenda acciones legales contra ese famoso medio de prensa, tras un montaje engañoso del trascendental discurso del mandatario estadounidense el 6 de enero, antes de los sucesos del Capitolio.

Los dos principales ejecutivos de la cadena renunciaron el domingo, luego de una disculpa pública por haber engañado a la teleaudiencia y tergiversado el discurso del líder republicano, que derivó en una cacería política sin precedentes por parte de los demócratas y la extrema izquierda en EEUU .

Ante el escándalo, el director general del grupo público, Tim Davie, y la responsable de BBC News, Deborah Turness, anunciaron su dimisión el domingo.

La tergiversación con graves consecuencias

El mandatario estadounidense envió una carta a BBC en la que anunció la gran posibilidad de una fuerte demanda por severos daños a su imagen y su carrera política y la de sus aliados más cercanos.

Según Fox News, que tuvo acceso a la misiva, Trump exige que BBC se retracte por las "afirmaciones falsas, difamatorias, denigrantes e incendiarias" y amenaza con acciones judiciales si no obtiene satisfacción antes del viernes.

"Examinaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo", indicó un portavoz de BBC.

La cadena está envuelta en un gran escándalo político por haber editado y manipulado en su contra un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día de las protestas que llevaron a la entrada del Capitolio en Washington.

La edición amañada y con toda intencionalidad de dañar al Presidente hizo parecer que en ese momento el presidente en funciones Donald Trump "incitaba" a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios" y tomar el Capitolio por la fuerza.

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.

El montaje engañoso del discurso de Trump estaba incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

"Ejecutivos y periodistas corruptos"

Trump había denunciado el domingo a los "periodistas corruptos" e "inmorales" de BBC en su red Truth Social.

BBC hizo un gesto este lunes para evitar una demanda con las disculpas presentadas por Samir Shah, presidente del grupo audiovisual, en una carta a la presidenta del comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes, Caroline Dinenage. Pero resulta casi imposible que estas ligeras y sencillas disculpas a modo de presión pública puedan opacar todo el daño hecho a Trump, su familia y sus colaboradores más cercanos; además de levantar un gran movimiento de calumnias contra los conservadores estadounidenses.

"Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un "llamado directo a la acción violenta", que luego trajo severas condiciones . La BBC desea disculparse por ese error de juicio", señaló Shah.

En su carta, prometió "reforzar" el control del cumplimiento de las normas editoriales del grupo, pero el daño fue consumado.

La presidenta del comité parlamentario había estimado que la BBC "debe ser ejemplar" frente al aumento de la desinformación.

El gobierno británico, por medio de uno de sus portavoces, señaló el lunes que "apoya una BBC fuerte e independiente", que desempeña "un papel vital en la era de la desinformación", pero le exigió "mantener una alta calidad" y "corregir sus errores rápidamente".

El caso del discurso de Trump se suma a otras acusaciones de parcialidad contra la misma cadena británica.

En octubre, el regulador de medios había reprendido a la BBC por "haber infringido las normas de emisión" en un reportaje sobre Gaza en el que el narrador principal, un niño, era hijo de un alto responsable del movimiento islamista palestino Hamás.

Críticas de la clase política

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, del Partido Conservador, lamentó "un catálogo de graves fallos".

El líder del partido de derecha Reform UK, Nigel Farage, pidió "un cambio total y radical" del grupo público.

BBC obtiene gran parte de sus recursos de una tasa anual (174,50 libras, unos 229 dólares) pagada por 22,8 millones de hogares, lo que equivale a 3.800 millones de libras (unos 5.000 millones de dólares).

La reputación de honestidad de BBC, que es "su sello distintivo en el mundo, ahora está empañada por otro nuevo escándalo", afirmó a AFP Karen Fowler-Watt, responsable del área de periodismo en la Universidad City Saint George’s, de Londres.

En una nota interna, de la que se hizo eco The Telegraph, el exasesor independiente del comité de normas editoriales de la BBC, Michael Prescott, afirmaba que responsables del grupo audiovisual negaron cualquier violación de las reglas, después de que él mencionara el problema del montaje del discurso de Trump.

FUENTE: Con información de AFP.