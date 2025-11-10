lunes 10  de  noviembre 2025
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,57%, el Nasdaq avanzaba 1,66% y el S&P 500, un 1,06%

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el lunes, aferrada a la esperanza de que los legisladores estadounidenses pondrán fin al cierre gubernamental tras 40 días de parálisis presupuestaria.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,57%, el Nasdaq avanzaba 1,66% y el S&P 500, un 1,06%.

Lee además
El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau en Bolivia, el 8 de noviembre de 2025
RELACIONES

EEUU dona a Bolivia recursos en medicamentos no disponibles para tratar VIH

El Senado de Estados Unidos dio un paso importante el domingo para poner fin al "shutdown" más largo de su historia al abrir el camino para un debate formal sobre el presupuesto destinado a las agencias federales.

La Bolsa de Nueva York cerró el viernes con resultados mixtos, al término de una semana marcada por preocupaciones sobre las altas valorizaciones de gigantes tecnológicos y la incertidumbre sobre el estado de la economía estadounidense.

El Dow Jones subió un 0,16% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,13%. El tecnológico Nasdaq, en cambio, retrocedió un 0,21%, acumulando una pérdida de más del 3% en la semana.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

Caída de tecnológicas llevan a Wall Street a terreno negativo

Wall Street entra en corrección tras dos semanas de fuerte ímpetu inversionista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

Te puede interesar

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ESCáNDALO

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021