Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

Wall Street abrió al alza el lunes, aferrada a la esperanza de que los legisladores estadounidenses pondrán fin al cierre gubernamental tras 40 días de parálisis presupuestaria.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,57%, el Nasdaq avanzaba 1,66% y el S&P 500, un 1,06%.

CONGRESO Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El Senado de Estados Unidos dio un paso importante el domingo para poner fin al "shutdown" más largo de su historia al abrir el camino para un debate formal sobre el presupuesto destinado a las agencias federales.

La Bolsa de Nueva York cerró el viernes con resultados mixtos, al término de una semana marcada por preocupaciones sobre las altas valorizaciones de gigantes tecnológicos y la incertidumbre sobre el estado de la economía estadounidense.

El Dow Jones subió un 0,16% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,13%. El tecnológico Nasdaq, en cambio, retrocedió un 0,21%, acumulando una pérdida de más del 3% en la semana.

FUENTE: Con información de AFP.