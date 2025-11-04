Uribe advierte que Colombia puede ser vista por EEUU como amenaza ante inacción contra el narcotráfico

BOGOTÁ.-El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó que la alianza a todas luces con el régimen de Venezuela y la falta de acción contra el narcotráfico por parte del gobierno de Gustavo Petro exponen al país a ser calibrado por EEUU como una amenaza a la seguridad e incluso a ser blanco de bombardeos, según dijo.
Durante una entrevista en una televisora, Uribe analizó los riesgos a los que Petro está exponiendo a Colombia, en medio de las operaciones militares estadounidenses contra los carteles de la droga que trafican por el Caribe y el Pacífico, lo que ha sido cuestionado por Petro pero no actúa contra el narcotráfico.
"Estamos afectando a la familia, al joven, y también a la comunidad internacional. Pueden decir en los Estados Unidos o en cualquier otro país que Colombia es una amenaza a la seguridad internacional, a la seguridad estadounidense, con esa producción de coca”, dijo el expresidente.
Colombia expuesta
En sus declaraciones, Uribe fustigó directamente la alianza de Petro con el régimen de Maduro y la inacción y falta de planes oficiales contra los cárteles de droga que operan en el territorio colombiano que hace frontera con Venezuela.
“Maltratan a nuestra juventud y amenaza a nuestras familias y se alían con la tiranía de Venezuela y se constituyen en una amenaza a los Estados Unidos y pueden decir: como en Colombia no hay decisión de derrotar la droga, vamos a bombardear a Colombia”, dijo.
Se refirió incluso a las discrepancias públicas del presidente colombiano con el gobierno de Trump, avivadas con los ataques a embarcaciones con cargamentos de droga en el Caribe, en los que han resultado muertos la mayoría de sus tripulantes, y la descertificación en la lucha contra el narcotráfico.
“Esta campaña nos obliga hablar con claridad y nosotros vamos a cambiar el rumbo para devolverle toda la respetabilidad al país", dijo Uribe quien aspira a regresar al Senado tras las elecciones en 2026.
Embed - "Pueden decir: vamos a bombardear a Colombia": contundente advertencia del expresidente Uribe
FUENTE: Con información de NTN24,