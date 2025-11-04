Uribe advierte que Colombia puede ser vista por EEUU como amenaza ante inacción contra el narcotráfico

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023.

BOGOTÁ .-El expresidente de Colombia , Álvaro Uribe, afirmó que la alianza a todas luces con el régimen de Venezuela y la falta de acción contra el narcotráfico por parte del gobierno de Gustavo Petro exponen al país a ser calibrado por EEUU como una amenaza a la seguridad e incluso a ser blanco de bombardeos, según dijo.

Durante una entrevista en una televisora, Uribe analizó los riesgos a los que Petro está exponiendo a Colombia, en medio de las operaciones militares estadounidenses contra los carteles de la droga que trafican por el Caribe y el Pacífico, lo que ha sido cuestionado por Petro pero no actúa contra el narcotráfico.

CRIMEN TRANSNACIONAL Petro evalúa abrir negociación con el Tren de Aragua, pese a que Trump la declaró organización terrorista

"Estamos afectando a la familia, al joven, y también a la comunidad internacional. Pueden decir en los Estados Unidos o en cualquier otro país que Colombia es una amenaza a la seguridad internacional, a la seguridad estadounidense, con esa producción de coca”, dijo el expresidente.

Colombia expuesta

En sus declaraciones, Uribe fustigó directamente la alianza de Petro con el régimen de Maduro y la inacción y falta de planes oficiales contra los cárteles de droga que operan en el territorio colombiano que hace frontera con Venezuela.

“Maltratan a nuestra juventud y amenaza a nuestras familias y se alían con la tiranía de Venezuela y se constituyen en una amenaza a los Estados Unidos y pueden decir: como en Colombia no hay decisión de derrotar la droga, vamos a bombardear a Colombia”, dijo.

Se refirió incluso a las discrepancias públicas del presidente colombiano con el gobierno de Trump, avivadas con los ataques a embarcaciones con cargamentos de droga en el Caribe, en los que han resultado muertos la mayoría de sus tripulantes, y la descertificación en la lucha contra el narcotráfico.

“Esta campaña nos obliga hablar con claridad y nosotros vamos a cambiar el rumbo para devolverle toda la respetabilidad al país", dijo Uribe quien aspira a regresar al Senado tras las elecciones en 2026.

Embed - "Pueden decir: vamos a bombardear a Colombia": contundente advertencia del expresidente Uribe

FUENTE: Con información de NTN24,