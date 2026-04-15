Nieto de Raúl Castro intenta establecer un canal de comunicación privado con Trump

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, habría intentado establecer contacto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante una carta enviada fuera de los canales diplomáticos tradicionales.

Fuentes indicaron al portal que Martí Noticias que la misiva habría sido enviada a través de un emisario de confianza, el empresario Roberto Carlos Chamizo González, quien llegó este fin de semana a Estados Unidos, pero fue devuelto a Cuba tras intentar realizar gestiones que —según indicaron— no contaban con acreditación oficial.

“Intentó moverse como si estuviera cumpliendo una función diplomática, pero no tenía ningún estatus reconocido”, dijo una de las fuentes en Washington que habló bajo condición de anonimato para discutir temas sensibles.

Carta con sello oficial de Cuba

Las mismas fuentes señalaron que el documento llevaba sello oficial cubano y estaba redactado en un formato similar al de una nota diplomática.

“No era una carta personal. Tenía toda la estructura de una comunicación oficial, aunque no llegó por los canales habituales”, explicó un segundo funcionario consultado.

Martí Noticias no pudo verificar de manera independiente el contenido íntegro de la carta, pero, según las fuentes, el mensaje incluía llamados a evitar una posible escalada de tensiones, aseguraba que el régimen está preparado para una incursión militar estadounidense y proponía explorar acuerdos económicos y eliminar sanciones.

“Es un intento de ganar tiempo y abrir un canal directo con el presidente. Quieren quitarse de en medio al secretario de Estado Marco Rubio porque él entiende que sin un cambio de sistema no habrá posibilidad real de mejora”, señaló una de las fuentes, que también cuestionó la intención del mensaje.

Martí Noticias contactó al Departamento de Estado para obtener comentarios, pero este remitió a la Casa Blanca. La Casa Blanca no ha respondido hasta el momento.

Un emisario con vínculos al poder económico en la isla

El empresario Roberto Carlos Chamizo González ha sido vinculado a negocios turísticos de alto nivel en Cuba cercanos al poder.

Investigaciones periodísticas de la reportera Claudia Padrón, de CubaNet, han documentado su relación con la hacienda “El Patrón”, un exclusivo proyecto de turismo rural frecuentado por miembros de la élite cubana, incluidos familiares de la cúpula gobernante.

Según esas investigaciones, este tipo de emprendimientos ha logrado insertarse incluso en circuitos controlados por el conglomerado militar GAESA, algo poco habitual para negocios privados en la isla.

Fuentes del sector turístico citadas por CubaNet señalan que la inclusión de estos proyectos en la oferta oficial responde a decisiones “de alto nivel”, lo que sugiere vínculos con estructuras de poder dentro del régimen.

Un artículo del Washington Post lo identifica con su nombre de pila y el primer apellido y asegura que estudió contabilidad, vivió en Dubai y es dueño de un Airbnb en La Habana.

Chamizo, de 37 años, es contemporáneo con Rodríguez Castro, de 41 años. El Cangrejo es conocido por controlar el acceso a emprendimientos en la isla. De acuerdo a su perfil de Linkedin, Chamizo también fundó Havana Prestige, un servicio de automóviles de lujo en Cuba.

Martí Noticias también intentó hablar con Roberto Carlos Chamizo González a sus múltiples números telefónicos en Cuba, sin obtener respuesta.

Contexto de tensión y canales paralelos

El presunto envío de la carta coincide con recientes declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en una entrevista con NBC News, en la que reiteró su rechazo a realizar los cambios exigidos por Washington como la liberación de los presos políticos y la convocatoria a elecciones multipartidistas.

El contexto bilateral se ha tensado en los últimos meses. El presidente Trump ha endurecido su discurso hacia La Habana y, tras la captura de Nicolás Maduro en enero, ha insinuado posibles acciones sobre Cuba, señalando que cualquier eventual intervención podría ser “amistosa” o no.

En ese escenario, fuentes estadounidenses consideran que dentro de la estructura de poder en la isla “hay preocupación real por la posibilidad de una escalada”.

“Están tratando de ganar tiempo y de encontrar interlocutores que no estén condicionados por las líneas más duras de Washington”, afirmó una de las fuentes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que cualquier cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba estará condicionado a la liberación de presos políticos, la celebración de elecciones libres y reformas estructurales en el sistema político.

Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, ha sido señalado en diversas investigaciones como una figura influyente dentro del entorno más cercano al poder en Cuba. Aunque mantiene un perfil público limitado fue visto durante la sesión del Comité Central del Partido Comunista cuando el régimen reconoció que se estaba negociando con la administración Trump.

Organizaciones independientes han documentando en los últimos meses un aumento del descontento social dentro de la isla. La ONG Cubalex reportó al menos 229 protestas en marzo, lo que representa un promedio de siete manifestaciones diarias en todo el país.

FUENTE: Con información de Martí Noticias