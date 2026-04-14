martes 14  de  abril 2026
DICTADURA

Cuba sí tiene presos políticos, aunque Díaz-Canel lo niegue

El régimen continúa encarcelando por manifestarse pacíficamente o, simplemente, por exponer una opinión en redes sociales

La gente sostiene carteles exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba durante una protesta en Union City, Nueva Jersey, el 18 de julio de 2021.

La gente sostiene carteles exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba durante una protesta en Union City, Nueva Jersey, el 18 de julio de 2021.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En su entrevista en el programa Meet the Press, del canal estadounidense NBC News, el designado del régimen de La Habana Miguel Díaz-Canel repitió el discurso del castrismo desde 1959: “No hay presos políticos en Cuba”. Cuestionado por la periodista Kristen Welker, presentadora del histórico espacio, el dictador aseguró que estas personas están en las cárceles “por cometer hechos vandálicos”.

Sin embargo, organizaciones independientes cifran en más de 1,200 los prisioneros por motivos políticos, cientos de ellos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Solo este año, el centro de asesoría legal Cubalex, ha verificado la detención de cerca de 80 personas, de las cuales unas 40 siguen en prisión, según Martí Noticias.

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La legislación cubana no contempla el “delito político”, de modo que los acusados son procesados por causas comunes u otras creadas por el ordenamiento jurídico del propio régimen. Entre ellas las más aplicadas son atentado, resistencia, sedición, propaganda enemiga, actos contra la seguridad del Estado, desacato, instigación a delinquir, difusión de noticias falsas y asociación para delinquir.

Negar que en Cuba hay personas presas por pensar diferente es habitual entre la cúpula del poder del régimen. Durante la visita del expresidente Barack Obama a la isla en 2016, a Raúl Castro le preguntaron por qué su gobierno encarcelaba disidentes. "Dime los nombres o cuando concluya la reunión me das una lista con los presos. Si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos”, respondió.

El pasado 13 de marzo en Morón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, se reportó una de las más intensas protestas anti-régimen de los últimos meses. Cubalex documentó al menos 16 personas detenidas.

De acuerdo con el grupo legal, entre los apresados hubo cuatro menores de 18 años, de los cuales al menos dos de ellos permanecen detenidos: Jonathan David Muir Burgos y Cristian Crespo Álvarez, ambos de 16 años.

Muir Burgos fue detenido el 16 de marzo junto a su padre, el pastor Elier Muir, a quien liberaron horas después. Desde entonces el menor ha estado entre el DTI de Ciego de Ávila y la prisión de Canaleta, donde recientemente ocurrió un motín debido a las infrahumanas condiciones en las que sobreviven los presos.

Según Cubalex, la situación del adolescente es especialmente preocupante pues padece una enfermedad crónica de la piel y no ha recibido el tratamiento adecuado, lo que agrava su estado en condiciones de encierro.

El 25 de marzo pasado el tribunal negó la solicitud de tramitación de un Habeas Corpus a favor de Muir Burgos, a quien presuntamente acusan por delito de sabotaje, el mismo por el que encausaron a cientos de manifestantes del 11J.

El otro adolescente, Crespo Álvarez, fue arrestado cuatro días después de las protestas. “La identificación habría estado basada en elementos indirectos y no concluyentes, sin que exista claridad sobre la evidencia concreta utilizada ni acceso a la documentación oficial del caso”, denunció la organización.

A Cristian, quien ha permanecido la mayor parte del tiempo incomunicado, lo estarían procesando también por el delito de sabotaje.

El pasado 6 de febrero fueron arrestados en Holguín los jóvenes Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto audiovisual independiente “El 4tico”, a quienes confiscaron todo su material creativo.

Una semana después, la Fiscalía de Holguín informó que los investigaba por los delitos de “propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir” y los “aseguró con la medida cautelar de prisión provisional”.

“La prisión provisional cumple también una función estratégica. No solo asegura la presencia de los imputados en el proceso, sino que produce un efecto ejemplarizante y preventivo general”, denunció Cubalex.

El manifestante del 11J, Denis Hernández Ramírez, había sido excarcelado en enero de 2025 tras las negociaciones entre el régimen cubano con el Vaticano. A finales de marzo,el régimen le revocó la libertad condicional y lo regresaron a prisión.

“Sin motivo, no tienen pruebas. Le pregunté al hombre que lo está atendiendo, y me dijo que fue una orden de Fiscalía provincial”, dijo, a Martí Noticias, María Ramírez, madre del preso político.

Hernández Ramírez fue condenado a seis años por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos luego de que participara en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños.

Felipe Rodríguez Ledesma, de 68 años, pintó en su triciclo “No monto ni clarias ni chivatos. Solo hombres libres”. La frase le costó su libertad y ahora enfrenta una acusación por “propaganda contra el orden constitucional”

Cubalex calificó el hecho como parte del patrón represivo ya habitual. “Lo más relevante es que no es activista sino un ciudadano común manifestó su inconformidad y advirtió que no prestaría servicios a afines al régimen”.

Roilán Álvarez Rensoler, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido a finales de enero supuestamente por haber pintado consignas antigubernamentales y dañado una valla con la imagen de Fidel Castro en la localidad de Birán, lugar de nacimiento del fallecido mandatario.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

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