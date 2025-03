Noboa arremete contra Nicolás Maduro por rechazar a deportados venezolanos: "Es de miserables"

En este contexto, Noboa recordó que Maduro dijo que no recibirá más vuelos de deportados de venezolanos desde Estados Unidos en represalia por la revocación de la licencia para que la empresa petrolera Chevron operara en ese país.

“A puerta cerrada han advertido a los Estados Unidos que tras la revocación de la licencia de operación para Chevron tomarían esta medida como represalia. Es de miserables y de una falta absoluta de empatía que un gobierno rechace a su propia gente", insistió Noboa, en su cuenta X.

Es evidente, dijo, que los aliados de Maduro en Ecuador guardarán silencio y tratarán de minimizar el tema con un “allá ellos”.

“Pero no es así, esto tiene impacto en toda la región. En lo que respecta a Ecuador: 1) No recibiremos migrantes deportados de otras nacionalidades. 2) Los ecuatorianos deportados contarán con el respaldo del Estado en cada paso, porque aquí no abandonamos a nuestra gente. Mi compromiso es, y siempre será, con los ecuatorianos”, sentenció el mandatario.

Maduro señaló que esa decisión tomada por la Administración de Trump, de dejar sin efecto la Licencia 41 que permitía que empresas petroleras operaran en territorio venezolano, "afectó los viajes" que ese país tenía programados con aviones de la estatal Conviasa para traer a los migrantes.

“Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban las comunicaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes”, dijo Maduro.

Maduro ha dicho públicamente que los vuelos para recibir a sus migrantes deportados se han visto "afectados". A puerta cerrada han advertido a los Estados Unidos que tras la revocación de la licencia de operación para Chevron tomarían esta medida como represalia. Es de miserables… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 9, 2025

Noboa fue uno de los primeros en la comunidad internacional en considerar al líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia como triunfador de las elecciones y, seguidamente, como "presidente electo".

El tema migratorio y político en Venezuela tiene impacto sobre toda la región y así lo considera Noboa, quien se enfrentará al partido aliado del chavismo, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), con la candidata Luisa González en una segunda vuelta electoral el próximo 13 de abril.

