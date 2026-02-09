ONG confirma excarcelación de 35 presos políticos este domingo, otros cientos esperan por la medida

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

CARACAS .- La ONG Foro Penal, que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela, confirmó la excarcelación de otras 35 personas bajo proceso penal por motivos políticos, durante el domingo 8 de febrero, entre las cuales se encuentran emblemáticos dirigentes opositores.

No obstante, exigió la libertad de los otros cientos de detenidos en forma arbitraria que aún esperan por la medida al cumplirse un mes del anuncio sobre las “liberaciones” hecho por el régimen venezolano el 8 de enero, en el contexto de las conversaciones con el gobierno de EEUU por la estabilidad del país.

Entre los excarcelados se encuentran Perkins Rocha, Jesús Armas, Dignora Hernández, Henry Alviárez, Emill Brand, María Oropeza y Freddy Superlano, todos ellos cercanos a la líder María Corina Machado.

También salió de los calabozos del régimen el dirigente político y periodista Juan Pablo Guanipa, quien fue uno de los primeros en ser excarcelado pero horas más tarde fue “secuestrado” por agentes del régimen, tras una orden fiscal irregular que ha sido denunciada por familiares, abogados y periodistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2020632395138089357&partner=&hide_thread=false #8feb 7:00pm (Venezuela) A esta hora se han peoducido 35 excarcelaciones el día de hoy, verificadas por el @foropenal pic.twitter.com/ZKTOKasMXP — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 8, 2026

Grave detención de Guanipa

El abogado y presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, calificó de “muy grave” la detención nuevamente de Guanipa.

“No tenemos información clara sobre quiénes se lo llevaron, esperamos que sea liberado de inmediato”, dijo en la red social X.

El Ministerio Público, poco después de las denuncias sobre el “secuestro” de Guanipa, alegó que el dirigente político incumplió condiciones establecidas por el tribunal para su libertad condicional, y ordenó su reclusión bajo la figura de “casa por cárcel”.

Sin embargo, el abogado González Himiob, vicepresidente de la ONG, señaló que la medida de casa por cárcel o arresto domiciliario sigue siendo una forma de privación de libertad, según el criterio del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, y no se compadece con las excarcelaciones acordadas.

La segunda detención de Guanipa, en cuestión de horas de su excarcelación, revela el riesgo de las excarcelaciones sin el cierre de los procesos penales para que sea considerada una libertad real, según lo planteado, indicaron abogados, a días de ser aprobada la ley de amnistía por la Asamblea Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2020675654371733738&partner=&hide_thread=false De acuerdo a los criterios del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la “casa por cárcel” o “arresto domiciliario” sigue siendo una forma de privación de la libertad. Ver opinión 87/2017 (de fecha 23/1/18) en el caso del abogado del @ForoPenal Marcelo Crovato. pic.twitter.com/jP7TJIHPoo — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 9, 2026

Hasta este lunes en la mañana, el Foro Penal contabilizó 426 presos políticos excarcelados "verificados" desde el anuncio de las excarcelaciones por parte del régimen el 8 de enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores por parte de fuerzas militares de EEUU en suelo venezolano.

FUENTE: Con información de red X Foro Penal