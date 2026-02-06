viernes 6  de  febrero 2026
VENEZUELA

Jorge Rodríguez se reúne con familiares de presos políticos y promete excarcelaciones

El anuncio se produce tras la aprobación en primera discusión de una ley de amnistía impulsada por el régimen interino

Jorge Rodríguez, vocero del régimen y presidente de la AN chavista

Jorge Rodríguez, vocero del régimen y presidente de la AN chavista

AFP
El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez. &nbsp;

El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.

 

PRENSA MIRAFLORES IMAGEN DE ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El vocero del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, se reunió este viernes con familiares de presos políticos en un centro de reclusión de Caracas y les prometió la liberación de los detenidos en un plazo máximo de una semana, en medio de un historial de incumplimientos del régimen y denuncias de represión sistemática.

“A más tardar el viernes están todos sueltos”, aseguró Rodríguez frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, conocidos como Zona 7, según se observa en un video al que tuvo acceso la AFP.

Lee además
La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
POLÍTICA

María Corina Machado ve factible comicios libres en Venezuela en menos de un año
Un espectáculo de luces con drones se presenta durante la Serie de las Américas de béisbol 2026 en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas el 5 de febrero de 2026. 
Béisbol

Venezuela inaugura la Serie de Las Américas tras perder la sede de la Serie del Caribe

El encuentro se produjo un día después de que el Parlamento de mayoría chavista aprobara en primera discusión un proyecto de ley de amnistía, y a casi un mes del anuncio oficial de excarcelaciones hecho por la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los detenidos han advertido que este tipo de anuncios suelen carecer de mecanismos claros, plazos verificables y garantías jurídicas, y han denunciado que el régimen utiliza la figura de la amnistía como herramienta política para aliviar presiones internacionales sin desmontar el aparato represivo.

Centros de represión y torturas

Durante más de dos décadas de chavismo, cientos de opositores, activistas, militares y ciudadanos han sido encarcelados de forma arbitraria, sometidos a procesos judiciales irregulares, torturas y condiciones inhumanas de detención, según han documentado organismos internacionales.

La eventual liberación de presos políticos, insisten expertos, solo será creíble si viene acompañada del cese de la persecución, la anulación de causas fabricadas y el respeto pleno a los derechos humanos, en un país donde la represión sigue siendo una política de Estado.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Francés narra su calvario en las cárceles de Venezuela: "Fuí torturado por vampiros"

Chavismo apela "al perdón" mientras mantiene intacto el aparato represivo

Policía Federal descarta traslado de expresidente Jair Bolsonaro a prisión domiciliaria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Te puede interesar

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

Por ILIANA LAVASTIDA y CARLOS ARMANDO CABRERA
 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
EEUU

Comisión de Supervisión del Congreso anuncia que testimonio de los Clinton sobre Epstein será privado

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces