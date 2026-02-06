Jorge Rodríguez se reúne con familiares de presos políticos y promete excarcelaciones

CARACAS.- El vocero del Parlamento chavista , Jorge Rodríguez , se reunió este viernes con familiares de presos políticos en un centro de reclusión de Caracas y les prometió la liberación de los detenidos en un plazo máximo de una semana, en medio de un historial de incumplimientos del régimen y denuncias de represión sistemática.

“A más tardar el viernes están todos sueltos”, aseguró Rodríguez frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, conocidos como Zona 7, según se observa en un video al que tuvo acceso la AFP.

El encuentro se produjo un día después de que el Parlamento de mayoría chavista aprobara en primera discusión un proyecto de ley de amnistía, y a casi un mes del anuncio oficial de excarcelaciones hecho por la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los detenidos han advertido que este tipo de anuncios suelen carecer de mecanismos claros, plazos verificables y garantías jurídicas, y han denunciado que el régimen utiliza la figura de la amnistía como herramienta política para aliviar presiones internacionales sin desmontar el aparato represivo.

Centros de represión y torturas

Durante más de dos décadas de chavismo, cientos de opositores, activistas, militares y ciudadanos han sido encarcelados de forma arbitraria, sometidos a procesos judiciales irregulares, torturas y condiciones inhumanas de detención, según han documentado organismos internacionales.

La eventual liberación de presos políticos, insisten expertos, solo será creíble si viene acompañada del cese de la persecución, la anulación de causas fabricadas y el respeto pleno a los derechos humanos, en un país donde la represión sigue siendo una política de Estado.

FUENTE: Con información de AFP