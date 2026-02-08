domingo 8  de  febrero 2026
Política

Excarcelan en Venezuela a Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado

La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, informó que este domingo ha verificado 11 nuevas excarcelaciones

Perkins Rocha, asesor legal del partido de oposición Vente Venezuela, habla con los medios de comunicación mientras espera los resultados de las elecciones presidenciales en Caracas el 28 de julio de 2024, comicios en los que el régimen de Nicolás Maduro cometió fraude.

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Un segundo colaborador de la Nobel de la Paz y líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo un mes después de que el gobierno interino comenzara a liberar presos políticos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la mayor coalición opositora del país, se sumó al grupo de presos políticos liberados este domingo como parte de un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Lee además
Andy Borregales, de los Patriots de Nueva Inglaterra, se convertirá en el primer venezolano en jugar el Super Bowl.
Fútbol Americano

Andy Borregales hace historia rumbo al Super Bowl LX y es destacado por la Embajada de EE.UU. en Venezuela
Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro.
POLÍTICA

Fiscal del régimen venezolano afirma que la amnistía también debe "amparar" a los chavistas

"El abrazo en nuestra casa se dio. Ya hablamos con nuestros hijos. Perkins Rocha está excarcelado con cautelares muy estrictas. Ahora abogamos por la libertad plena", manifestó Constanza Cipriani, esposa de Rocha, en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaCostanzaCR/status/2020590498990440537&partner=&hide_thread=false

Perkins Rocha, de 63 años, llevaba un año y medio recluido. Había sido arrestado el 27 de agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024.

El Parlamento venezolano tiene previsto aprobar el martes una ley de amnistía general propuesta por la gobernante interina Delcy Rodríguez, tras asumir el poder con la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Más temprano el domingo, fue excarcelado Juan Pablo Guanipa, de 61 años, un cercano aliado de Machado, detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra el gobierno de Maduro.

Al menos 18 presos políticos han sido excarcelados este domingo, según la ONG especializada Foro Penal.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo en los comicios de 2024 tras los que Maduro fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude, exigió este domingo "la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas".

"Estas excarcelaciones no equivalen a una libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas", publicó en X González Urrutia, exiliado en España.

"Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios", agregó tras la liberación de Guanipa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/2020567786477482155&partner=&hide_thread=false

La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, informó que este domingo ha verificado un total de 11 nuevas excarcelaciones. Según sus datos, cerca de 400 detenidos por razones políticas han sido liberados desde el 8 de enero.

FUENTE: Con información de AFP

