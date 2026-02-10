Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

MIAMI. — La industria de la fresa de Florida, pilar económico de la región durante la temporada invernal, solicitó formalmente a la Comisión de Comercio Internacional (ITC) la implementación de medidas proteccionistas urgentes para detener el ingreso masivo de fruta mexicana a precios inferiores al costo de producción.

La Coalición de Productores de Fresas, que agrupa a las principales granjas del estado, sostiene que la supervivencia del sector depende de una acción federal inmediata que nivele el mercado y frene la pérdida de empleos estadounidenses.

Mientras gran parte de Estados Unidos enfrenta temperaturas gélidas, el clima subtropical de Florida permite el cultivo de esta fruta, una ventaja competitiva que históricamente garantizaba la estabilidad financiera de los agricultores.

Sin embargo, la Asociación de Productores de Fresas de Florida (FSGA) reporta una crisis de rentabilidad sin precedentes ante el auge de las importaciones.

Desplazamiento del mercado interno

Las cifras presentadas en la denuncia evidencian un cambio drástico en el suministro nacional. Aunque Florida produce alrededor del 15% de las fresas del país durante el invierno, documentos judiciales señalan que las importaciones de México capturaron el 18% del mercado entre junio de 2023 y mayo de 2024.

Expertos del sector atribuyen este fenómeno a los subsidios gubernamentales y menores costos laborales en estados mexicanos como Michoacán y Guanajuato, lo cual facilita la exportación a precios que los agricultores de Florida no pueden igualar.

Daniel B. Pickard, abogado de los peticionarios, advirtió sobre un daño irreversible a la economía local.

“Datos confidenciales demuestran que la rentabilidad de la industria nacional disminuye cada año”, afirmó el letrado. “Las importaciones de México aumentan, ganan cuota de mercado y se venden a precios más bajos que el producto estadounidense. Como resultado, los agricultores perciben menos ingresos”.

Impacto millonario

La disputa trasciende las fronteras de las granjas. En el condado de Hillsborough, epicentro de la producción invernal, la industria de la fresa genera un impacto económico superior a los $1.1 mil millones de dólares.

El colapso de este sector representaría un golpe devastador para la cadena de suministro local, desde proveedores de fertilizantes hasta empresas de transporte y logística.

Pickard enfatizó la necesidad de los aranceles para preservar el tejido laboral.

“Las importaciones mexicanas aumentaron en Estados Unidos durante 20 años; esto afecta de forma directa a los trabajadores y causa la quiebra de numerosos productores”, sentenció. “A menos que se implemente una solución comercial, perderemos más trabajadores y granjas”.

Veredicto de la ITC

La Comisión de Comercio Internacional inició una investigación exhaustiva para determinar si las fresas mexicanas incurren en prácticas de "dumping" (venta por debajo del precio justo).

El proceso regulatorio tiene dos fases clave: primero, confirmar la venta a precios injustos y, segundo, demostrar el daño material a la industria estadounidense.

El organismo federal fijó el próximo 17 de febrero como fecha para anunciar los resultados preliminares. Si la decisión favorece a los productores de Florida, el gobierno aplicará aranceles retroactivos y futuros a la fresa mexicana.