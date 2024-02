ONG denuncia que detenidos se encuentran hacinados en un contenedor

“Tenemos días sin luz. No nos pasan la comida (…). Y necesito que por favor nos ayuden a cada uno de nosotros en todo para que las personas que lo vean, ayuden con un traslado. Nos encontramos detenidos. Hay gente con tuberculosis. Aquí vemos personas enfermas”, explica el hombre mientras va mostrando al grupo de personas apretadas en un espacio reducido y con poca iluminación, dijo la ONG en su sitio web y en sus redes sociales.

Al respecto, Jhonatan Palacios, quien estuvo detenido en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) del Táchira y ha realizado denuncias de las condiciones de los centros de detención preventiva y el mismo CPO, dijo que esa situación se presenta en el Destacamento 215 de la Guardia Nacional Bolivariana, puntualizó la ONG.

Espacio no apto para reclusión

Una Ventana a la Libertad agregó que “el denunciante también muestra imágenes de la única poceta que usan al menos 30 personas. Explica que la mayoría son forasteros, es decir, no nativos del Táchira. En su narración reitera que están apretados y que no se pueden caminar al mismo tiempo que subraya que algunas personas deben dormir sentadas o permanecer de pie porque no hay espacio suficiente para tanta gente”.

Según la Organización no Gubernamental, el municipio Libertador es uno los lugares más calurosos de la región. Actualmente se registran altas temperaturas en el Táchira por lo que es de suponer, en La Pedrera debe haber más calor de lo normal.

Palacios, referido en la nota de prensa de la ONG, llama a las autoridades internacionales en materia de derechos humanos para que intervengan por cuánto la situación a su juicio, es deplorable.

FUENTE: ONG Una Ventana a la Libertad / Redacción Diario las Américas