ONG venezolana señala que excarcelación de presos políticos no puede esperar por ley de amnistía

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide, en Caracas (Venezuela).

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón, ONG de derechos humanos, señaló que la excarcelación de todos los presos políticos del régimen no puede estar "supeditada" al avance del proyecto de ley de amnistía.

"Observamos que no se han producido cambios sustanciales en el texto, más allá de la incorporación de principios constitucionales que ya son de aplicación obligatoria. Seguimos atentos a que el proyecto cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo relativo a la no exclusión, la no revictimización y la garantía de reconocimiento del daño y reparación", señaló la organización en un post en X.

VENEZUELA Piden a Comisión de Ley de Amnistía liberar a todos los presos políticos, "es una decisión política"

El debate del texto, aprobado en Primera Discusión por la Asamblea Nacional (AN), fue diferido durante la sesión parlamentaria de este jueves 12 de febrero. El motivo del diferimiento fueron las posiciones encontradas sobre el artículo 7 del proyecto que exige a los procesados o condenados presentarse ante la Justicia o ponerse a derecho para beneficiarse de la amnistía.

Justicia, Encuentro y Perdón alertó que han identificado al menos 60 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones graves de salud.

"A este grupo se suma 1 adolescente, 3 personas dentro del espectro autista, 22 personas de la tercera edad y al menos 122 mujeres, incluso prisioneros con penas cumplidas y, en general, cientos de prisioneros políticos que pueden ser liberados en aplicación de las normas procesales", indicó la organización.

Riesgos de la amnistía

Por su parte, la dirigente opositora Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) indicó que el informe para Segunda Discusión en el Parlamento del proyecto de ley de amnistía, aunque introduce algunos ajustes, "sigue siendo insuficiente y mantiene riesgos importantes que deben advertirse con claridad".

En este sentido, dijo que el proyecto sigue limitando estrictamente su aplicación a hechos calificados como “violencia por motivos políticos”, sobre momentos específicos que resultan insuficientes frente al amplio período que el documento declara abarcar (desde 1999).

"En consecuencia, deja fuera múltiples manifestaciones de persecución política que no se encuadran en esos episodios puntuales y no aborda la dimensión estructural de la criminalización desarrollada durante todos estos años", indicó Solórzano.

La dirigente ratificó la exigencia de liberación sin más dilaciones de todos los presos políticos, así como el restablecimiento pleno del orden constitucional como condición indispensable para una transición democrática real. Insistimos: "la amnistía no puede convertirse en una excusa dilatoria para postergar la libertad".

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón/Delsa Solórzano