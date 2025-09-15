lunes 15  de  septiembre 2025
CUBA

ONG denuncia que presos cubanos son sometidos a "trabajo forzado" para producir puros de exportación

7,5% de la producción de habanos para exportación son hechos por presos que reciben un salario de 3.000 pesos cubanos, unos 7 dólares en el mercado informal

Puros de exportaciòn.

Puros de exportaciòn.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA. - La ONG española Prisoners Defenders reveló que los presos cubanos producen puros y carbón vegetal, dos importantes productos de exportación de la isla. La organización busca alertar a empresas que comercializan los puros en Europa.

De acuerdo con la información difundida este lunes 15 de septiembre, 7,5% de la producción de habanos para exportación son hechos por presos que reciben un salario de apenas 3.000 pesos cubanos (unos 7 dólares en el mercado informal).

Lee además
Guardias de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.
REPRESIÓN

Denuncian cuatro nuevas muertes de presos políticos en las mazmorras del régimen cubano
La gente sostiene carteles exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba durante una protesta en Union City, Nueva Jersey, el 18 de julio de 2021.
RECLAMO

Lanzan campaña por los presos políticos cubanos enfermos

El salario de los "torcedores" de la estatal Tabacuba, a la cabeza de las fábricas normales de puros en la isla, alcanza hasta 25.000 pesos mensuales, un ingreso alto respecto al salario promedio en Cuba, que es de unos 6.000 pesos.

La ONG basada en Madrid analizó la producción en siete prisiones del país, donde se han instalado fábricas de los famosos puros cubanos. En 2024, las ventas de puros cubanos representaron 827 millones de dólares, un sector crucial para la economía cubana que enfrenta desde hace cinco años su peor crisis en tres décadas, además de una acelerada pérdida de mano de obra debido a la emigración masiva que afecta al país.

Prisoners Defenders se basó en 53 entrevistas a personas privadas de la libertad en Cuba que fueron sometidas a trabajos correccionales durante su condena y en 110 entrevistas complementarias. Tras los hallazgos, la organización consideró que hay "trabajo forzado" en centros de detención de Cuba.

Jornadas de 10 horas

Un preso citado en el reporte de la ONG señaló: "El Grupo Tabacuba es una de las empresas más poderosas del país y les es más beneficioso trabajar con presos, ya que estos trabajan por un salario paupérrimo, o inexistente, en jornadas de 10 horas, sin condiciones y muy mal alimentados".

Según varias fuentes consultadas, la producción de tabacos en las cárceles comenzó en 2024.

Varios presos o familiares contactados de manera independiente indicaron que el trabajo es "voluntario". Sin embargo, se quejan de sufrir "explotación" y algunos de un trato "arbitrario" de parte de los custodios de la cárcel.

La agencia de noticias contactó a las autoridades del régimen cubano para que dieran una postura sobre el tema, pero no respondieron.

Además de producir tabacos, los presos cubanos trabajan en otros rubros económicos. Los tres principales sectores son el carbón vegetal, la cosecha de caña de azúcar y la producción agrícola, también afectados por la falta de mano de obra.

En 2023, los presos cubanos produjeron carbón vegetal por un monto de 61,8 millones de dólares, según la ONG, que, sin embargo, no puede estimar qué porcentaje representa de las exportaciones.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Denuncian "grave deterioro" de salud de opositores cubanos presos bajo custodia del régimen

Cubanos en Holguín reclaman al régimen por apagones: "Es una tortura en vida"

Revista Lux desmonta la farsa de la "potencia médica", un arma flaca del régimen cubano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El subdirector del FBI Dan  Bongino durante un evento de recordación a las víctimas del 9/11. 
ASESINATO POLíTICO

El FBI investiga una posible "amplia red" que instigó a Tyler Robinson

Imagen referencial. 
JUSTICIA

Bancrédito demanda en tribunal de Miami-Dade a tres importantes firmas de abogados por negligencia