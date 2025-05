Lanzan campaña por los presos políticos cubanos enfermos

Familiares de presos políticos en estado crítico de salud piden salvar sus vidas

El 13 de mayo, día en que se conmemora el natalicio del líder universitario cubano Pedro Luis Boitel, quien murió en huelga de hambre en 1972 en las prisiones del régimen comunista que continúa en el poder en Cuba, el Centro por una Cuba Libre inicia una campaña por la liberación de los presos políticos más enfermos en la Isla. Un número creciente de prisioneros políticos en Cuba se encuentran en grave estado de salud y permanecen encarcelados en condiciones que acrecientan sus enfermedades. Algunos de estos prisioneros han adquirido enfermedades graves debido a las condiciones de hacinamiento, la mala alimentación y el sistema carcelario cubano que viola las reglas básicas del tratamiento a reclusos. Otros ingresaron a la prisión con enfermedades psiquiátricas o crónicas y la negación de asistencia médica sumada al hacinamiento y el estrés que viven, han empeorado su condición médica.

“Quiero explicarles que mi hermano ha intentado autoagredirse cuatro veces. La primera vez lo cogieron ahorcándose. No se llegó a ahorcar, gracias a Dios. Las otras se ha cortado (provocándose heridas) con puntos de entre 10 y 18 puntos cada una. Mi hermano toma Carbamazepina, la cual no la hay en la prisión, porque tiene trastornos mentales desde niño. Yo necesito que liberen a mi hermano para poderlo atender psicológicamente porque allá adentro se me va a matar”, afirmó Esperanza Alvarez González, hermana del prisionero político Amalio Álvarez González condenado a 15 años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021, en un video enviado al Centro por una Cuba Libre.

Video de Esperanza Álvarez González, hermana del prisionero político enfermo Amalio Álvarez González:

El caso del prisionero político Alexander Díaz Rodríguez es otro de los casos urgentes pues estando en prisión se le diagnosticó un cáncer en la tiroides a fines del año 2022 y no ha sido operado ni se le ha dado el tratamiento que requiere, por el contrario a mediados de abril fue trasladado a un campo de concentración en la parte más occidental de la Isla.

“Alexander fue trasladado al campamento 25 ½ en el Cabo de San Antonio, en medio de un monte, hacienda carbon. Sus condiciones son pésimas, no tienen atención médica, no hay agua, no hay medicamentos, no tienen camas para dormir, duermen en hamacas. Alexander se encuentra en un estado crítico de salud. Exijo al gobierno cubano la libertad de mi hijo Alexander Díaz Rodríguez por las condiciones críticas de salud en las que se encuentra”, afirmó Morayma Rodríguez Batista, madre de Alexander, en un video desde La Habana.

Video de Morayma Rodríguez Batista, madre del prisionero político enfermo Alexander Díaz Rodríguez:

Otro caso urgente es el del prisionero político Loreto Hernández García, quien sufrió un infarto en prisión en agosto del 2021, mientras esperaba ser procesado, padece graves problemas cardíacos, hipertensión y diabetes sin recibir el tratamiento médico adecuado. Su esposa, la ex prisionera política Donaida Pérez Paseiro, quien este jueves 8 de mayo de 2025 tuvo visita, denunció el deplorable estado de salud de su esposo y pide su liberación.

“Mi esposo no está como él era. Mi esposo, producto de todas estas enfermedades está desfalleciendo cada día. Me dice que tiene hincadas en el pecho, que estos cambios de tiempo le están dando falta de aire, con la falta de aire viene el dolor en el pecho. No puede llevar la mano izquierda hacia arriba porque enseguida le da la punzada en el pecho, falta de aire, entumecimiento de las piernas. […] Tengo muchísimo miedo que le vaya a pasar algo en la prisión. Por favor, les pido que alcen sus voces conmigo, que me ayuden a rescatar a mi esposo, y si se va a morir que muera en su casa, con su esposa, con sus hijos, con su ahijado, con sus santos pero no en prisión”, dijo Donaida Pérez Paseiro en un video publicado por Radio y TV Martí en sus redes sociales. (“Lo vi muy mal”: La salud del preso político Loreto Hernández sigue empeorando).

El Centro por una Cuba Libre se une al llamado de estas familias exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos enfermos en las cárceles del régimen comunista de Cuba y pide a las organizaciones internacionales de derechos humanos que intercedan ante las autoridades cubanas en favor de estos cubanos en peligro de muerte.

Familiares de presos políticos enfermos levantan sus voces desde Cuba

El 15 de mayo, día en que se conmemora el natalicio del mártir del presidio político cubano actual, Orlando Zapata Tamayo, quien murió en huelga de hambre en el 2010 en las prisiones del régimen comunista que continúa en el poder en Cuba, el Centro por una Cuba Libre da voz al clamor de los familiares de prisioneros políticos cubanos enfermos y que permanecen en condiciones infrahumanas a través de una campaña por la liberación de los presos políticos más enfermos en la Isla.

Los familiares de los prisioneros políticos Alexander Díaz Rodríguez, Amalio Alvarez González, Loreto Hernández García, Taimir García Meriño, y Virgilio Mantilla Arango todos con enfermedades crónicas y con necesidad de atención médica, han enviado videos desde la Isla, y están entre los que piden libertad para sus familiares encarcelados para poder salvarles la vida.

“Taimir fue diagnosticada por el servicio sanitario de la dictadura con una serie de enfermedades, de ellas algunas crónicas, con peligro inminente para su vida por las malas condiciones en las que ha permanecido durante estos cuatro años que lleva en prisión. Taimir continua con un cuadro clínico inestable y en crisis constante debido a la falta de medicamentos, el estrés y la mala y escasa alimentación, lo que deriva que en su organismo las enfermedades se mantengan en constante crisis: hipertensión arterial, diabetes, vesícula inflamada, gastritis, bronquiectasia, y la sicklemia”, afirmó Holmis Rivas Carmenate, esposo de la prisionera política Taimir García Meriño, sentenciada a 5 años de prisión por los supuestos delitos de “atentado, desacato y Resistencia” durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Las Tunas, en un mensaje enviado desde Cuba. Incluimos en este comunicado un video donde narra la situación de su esposa.

Video de Holmis Rivas Carmenate esposo de la prisionera política enferma Taimir García Meriño

Embed

Otro caso urgente es el del prisionero político Virgilio Mantilla Arango, reconocido opositor de Camagüey contra el cual el régimen se ha ensañado, y quien se encuentra en precario estado de salud por lo que requiere que lo liberen de inmediato.

“Estoy haciendo este video como hermana de lucha del preso político Virgilio Mantilla Arango el cual se encuentra recluido en la Prisión Kilo 7, por los delitos de atentado, desacato, bueno ha sido preso político en cuatro ocasiones. Virgilio se encuentra en pésimas condiciones de salud debido a que tiene una hernia en la columna, ha pasado por muchas crisis (de dolor) estando en prisión, ha estado ingresado en el Hospital Amalia Simoni, en la sala I donde ponen a los presos. Ha tenido COVID, dengue, estando preso. Ha estado inválido, prácticamente sin poder caminar, por el tema de la hernia que tiene en la columna debido a las golpizas que en el transcurso de los más de veinte años de lucha contra la dictadura, en los que ha sido golpeado, maltratado, enviado a prisión, y todas estas cosas le han traído secuelas con el paso de los años. Muchas veces no tiene medicamentos porque no se los dan, o no se los dejan entrar. Estoy haciendo un llamado como amiga, como hermana de lucha, como presa política a toda la comunidad internacional que hagan una campaña en favor de la libertad de todos los presos políticos y en este caso de Virgilio Mantilla Arango”,explicó la prisionera política, periodista independiente y miembro de la Alianza Democrática Oriental Yadisley Rodríguez Ramírez, quien se ocupa de ayudar a Virgilio.

Video de Yadisley Rodríguez Ramírez, periodista independiente y activista que ayuda al prisionero político enfermo Virgilio Mantilla Arango:

