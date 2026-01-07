miércoles 7  de  enero 2026
DDHH

ONG denuncia que régimen chavista mantiene a presas políticas sin acceso suficiente a alimentos

Familiares y amigos de las detenidas en la cárcel de mujeres La Crisálida, señalaron que las presas políticas no reciben las visitas familiares y obligatorias

Familiares y amigos de detenidas en la cárcel de mujeres La Crisálida, estado Miranda, cercana a Caracas, señalaron que las presas no reciben las visitas obligatorias

Familiares y amigos de detenidas en la cárcel de mujeres La Crisálida, estado Miranda, cercana a Caracas, señalaron que las presas no reciben las visitas obligatorias

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que el régimen chavista mantiene a las presas políticas sin acceso suficiente a alimentos. La organización alertó que se niega la paquetería y los derechos fundamentales.

Familiares y amigos de detenidas en la cárcel de mujeres La Crisálida, estado Miranda, señalaron que las presas no reciben las visitas familiares y obligatorias.

Lee además
Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación. 
REPRESIÓN

ONG venezolana registra 1041 presos políticos del régimen al cierre de 2025
Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación. 
DDHH

Reportan excarcelación de 87 presos políticos del régimen de Maduro en Año Nuevo

Además, "se encuentran en situación de aislamiento, con las actividades en el patio suspendidas, lo que agrava de forma significativa sus condiciones de reclusión. En este centro penitenciario permanecen recluidas mujeres venezolanas detenidas por motivos políticos, sometidas a condiciones que constituyen violaciones graves a sus derechos humanos", dijo el Comité este martes 6 de enero.

La organización exigió a las autoridades responsables de esta cárcel femenina, y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, "el cese inmediato de estas prácticas, que afectan tanto a las presas políticas como al resto de las personas privadas de libertad. Reiteramos que todas las personas detenidas por motivos políticos deben ser liberadas de forma inmediata, plena e incondicional, y no trasladadas a nuevos centros de reclusión para perpetuar la injusticia".

También demandaron el cierre de todos los centros de tortura y recintos utilizados para recluir a personas detenidas por motivos políticos, "que suman al menos 90 lugares en todo el territorio nacional".

Cese de la represión

Otro aspecto exigido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos es que el régimen de Venezuela, ahora bajo la conducción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cese la represión para iniciar un verdadero proceso de transición y reconciliación nacional.

Esto tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, durante la Operación de Resolución Absoluta en la madrugada del 3 de enero.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Temas
Te puede interesar

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

El régimen venezolano como instrumento de Cuba contra Estados Unidos

Congresistas del sur de Florida: "Las fuerzas de EEUU no permitirán que el régimen chavista se mantenga"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

Ron DeSantis busca frenar el tráfico de información privilegiada en el Congreso. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
POLÉMICA

DeSantis respalda a Trump en conflicto contra la tribu Miccosukee por centro de migrantes

Por Daniel Castropé
La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

El turismo en Florida es su principal fuente de ingresos.
SOLIDEZ

Florida bate récords turísticos mientras el flujo de canadienses se estanca

María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
VENEZUELA

Organización de María Corina Machado insiste en la ruta de la transición

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado