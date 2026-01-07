ONG denuncia que régimen chavista mantiene a presas políticas sin acceso suficiente a alimentos

Familiares y amigos de detenidas en la cárcel de mujeres La Crisálida, estado Miranda, cercana a Caracas, señalaron que las presas no reciben las visitas obligatorias

CARACAS.- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que el régimen chavista mantiene a las presas políticas sin acceso suficiente a alimentos. La organización alertó que se niega la paquetería y los derechos fundamentales.

Familiares y amigos de detenidas en la cárcel de mujeres La Crisálida, estado Miranda, señalaron que las presas no reciben las visitas familiares y obligatorias.

Además, "se encuentran en situación de aislamiento, con las actividades en el patio suspendidas, lo que agrava de forma significativa sus condiciones de reclusión. En este centro penitenciario permanecen recluidas mujeres venezolanas detenidas por motivos políticos, sometidas a condiciones que constituyen violaciones graves a sus derechos humanos", dijo el Comité este martes 6 de enero.

La organización exigió a las autoridades responsables de esta cárcel femenina, y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, "el cese inmediato de estas prácticas, que afectan tanto a las presas políticas como al resto de las personas privadas de libertad. Reiteramos que todas las personas detenidas por motivos políticos deben ser liberadas de forma inmediata, plena e incondicional, y no trasladadas a nuevos centros de reclusión para perpetuar la injusticia".

También demandaron el cierre de todos los centros de tortura y recintos utilizados para recluir a personas detenidas por motivos políticos, "que suman al menos 90 lugares en todo el territorio nacional".

Cese de la represión

Otro aspecto exigido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos es que el régimen de Venezuela, ahora bajo la conducción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cese la represión para iniciar un verdadero proceso de transición y reconciliación nacional.

Esto tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, durante la Operación de Resolución Absoluta en la madrugada del 3 de enero.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos