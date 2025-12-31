miércoles 31  de  diciembre 2025
REPRESIÓN

ONG venezolana registra 1041 presos políticos del régimen al cierre de 2025

Justicia, Encuentro y Perdón denunció que el reciente proceso de excarcelación de algunos de los presos del régimen se caracterizó por la opacidad

Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación.&nbsp;

Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación. 

Foto de Federico PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Venezuela cierra el año 2025 con un saldo de 1.041 presos políticos del régimen chavista, denunció la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. "877 hombres y 164 mujeres continúan viendo que su libertad depende de un azar incomprensible y no del debido seguimiento de criterios jurídicos. Desde una perspectiva humanitaria, el balance es desolador", dijo la organización en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, señalaron que el reciente proceso de excarcelación de algunos de los detenidos se ha caracterizado por la opacidad estratégica y "una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta".

Lee además
Equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 
DDHH

CIDH otorga medidas de protección a 13 presos políticos en Venezuela, régimen excarcela a uno
Durante la protesta ante la representación de Unicef en Venezuela, el 21 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos consideró alarmante la situación de los adolescentes detenidos
DDHH

Régimen de Maduro mantiene 62 presos políticos en desaparición forzada

"Hacemos notar también lo que parece ser una selección temporal aplicada al confirmar que se ha beneficiado exclusivamente a detenidos que corresponden al período del contexto poselectoral. Esto representa una condena adicional al olvido, de los ciudadanos sometidos durante años a prisión por razones políticas, y que en muchos casos han soportado una condena anticipada", sostuvo la organización.

La ONG puntualizó: "A pesar de la excarcelación verificada de 71 ciudadanos, frente a los 99 anunciados oficialmente sin soporte técnico, la cifra total de presos políticos no descendió en la misma proporción".

Justicia, Encuentro y Perdón indicó que, en el proceso de auditoría y contraste de datos, se identificaron 28 casos que eran desconocidos por la organización, pero que pudieron verificar.

"Esta discordancia no es novedosa y amerita un alto importante: por cada grupo que recupera su libertad, el proceso de verificación saca a la luz detenciones de las que no se tenía información, confirmando que la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela es un objetivo en constante movimiento", advirtieron.

Enfermedades graves

Por otra parte, Justicia, Encuentro y Perdón indicó que solo 2 de los 91 presos políticos que enfrentan enfermedades graves fueron beneficiados con las recientes excarcelaciones que dispuso el régimen de Nicolás Maduro.

"Esto expone una indolencia sistémica frente al derecho a la vida y la salud. A esto se suma la injustificable permanencia en prisión de dos adolescentes y 31 adultos mayores, quienes continúan sometidos a un encierro que vulnera convenios internacionales", expresó la organización.

Además, llamó la atención sobre el caso de 42 extranjeros y 49 venezolanos con doble nacionalidad que siguen tras las rejas. También destacó la exclusión de periodistas y defensores de derechos humanos en este último grupo de excarcelados.

A su vez, señalaron que el manejo "errático" de las excarcelaciones generó un daño colateral devastador: la tortura psicológica de la esperanza frustrada y” la falta de criterios claros versus la lógica de caja negra, ajena a cualquier norma de derechos humanos, ha provocado crisis emocionales y un profundo desconsuelo en los presos políticos que permanecen detenidos y sus núcleos familiares".

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

Temas
Te puede interesar

Régimen excarcela a casi cien presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras

Exigen al régimen de Maduro libertad plena para 22 comunicadores sociales

Taladrid abraza el sueño de Mas Canosa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Taylor Swift regala 600 dólares de propina a trabajadora del partido de los Chiefs

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Te puede interesar

Erik Martin, de 45 años.
ARRESTADO

Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio

Por Carlos Armando Cabrera
Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.
SUCESO

Joven de 17 años muere en accidente con arma en joyería de Sawgrass Mills

Imagen referencial.  video
2026 a la vista

Algunos rituales sencillos, pero poderosos, para recibir el año