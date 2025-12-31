ONG venezolana registra 1041 presos políticos del régimen al cierre de 2025

Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación.

CARACAS. - Venezuela cierra el año 2025 con un saldo de 1.041 presos políticos de l régimen chavista, denunció la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. "877 hombres y 164 mujeres continúan viendo que su libertad depende de un azar incomprensible y no del debido seguimiento de criterios jurídicos. Desde una perspectiva humanitaria, el balance es desolador", dijo la organización en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, señalaron que el reciente proceso de excarcelación de algunos de los detenidos se ha caracterizado por la opacidad estratégica y "una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta".

"Hacemos notar también lo que parece ser una selección temporal aplicada al confirmar que se ha beneficiado exclusivamente a detenidos que corresponden al período del contexto poselectoral. Esto representa una condena adicional al olvido, de los ciudadanos sometidos durante años a prisión por razones políticas, y que en muchos casos han soportado una condena anticipada", sostuvo la organización.

La ONG puntualizó: "A pesar de la excarcelación verificada de 71 ciudadanos, frente a los 99 anunciados oficialmente sin soporte técnico, la cifra total de presos políticos no descendió en la misma proporción".

Justicia, Encuentro y Perdón indicó que, en el proceso de auditoría y contraste de datos, se identificaron 28 casos que eran desconocidos por la organización, pero que pudieron verificar.

"Esta discordancia no es novedosa y amerita un alto importante: por cada grupo que recupera su libertad, el proceso de verificación saca a la luz detenciones de las que no se tenía información, confirmando que la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela es un objetivo en constante movimiento", advirtieron.

Enfermedades graves

Por otra parte, Justicia, Encuentro y Perdón indicó que solo 2 de los 91 presos políticos que enfrentan enfermedades graves fueron beneficiados con las recientes excarcelaciones que dispuso el régimen de Nicolás Maduro.

"Esto expone una indolencia sistémica frente al derecho a la vida y la salud. A esto se suma la injustificable permanencia en prisión de dos adolescentes y 31 adultos mayores, quienes continúan sometidos a un encierro que vulnera convenios internacionales", expresó la organización.

Además, llamó la atención sobre el caso de 42 extranjeros y 49 venezolanos con doble nacionalidad que siguen tras las rejas. También destacó la exclusión de periodistas y defensores de derechos humanos en este último grupo de excarcelados.

A su vez, señalaron que el manejo "errático" de las excarcelaciones generó un daño colateral devastador: la tortura psicológica de la esperanza frustrada y” la falta de criterios claros versus la lógica de caja negra, ajena a cualquier norma de derechos humanos, ha provocado crisis emocionales y un profundo desconsuelo en los presos políticos que permanecen detenidos y sus núcleos familiares".

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón