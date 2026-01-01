Reportan excarcelación de 87 presos políticos del régimen de Maduro en Año Nuevo

Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación.

CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro excarceló a 87 presos políticos, en la madrugada de este jueves 1 de enero. La información fue ofrecida por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, el cual dijo que estas personas habían sido detenidas durante las protestas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude por parte del chavismo.

La organización dijo que estos presos estaban recluidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, a 133 kilómetros de Caracas. El Comité de Madres cree que estas medidas se generaron tras la presión constante de madres y familiares.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que los testimonios señalan que alrededor de las 4 de la mañana de este jueves habrían salido del penal del penal de Tocorón un bus Yutong, dos camiones encavas y una camioneta vans, trasladando a personas privadas de libertad por motivos políticos.

Señalaron que los excarcelados provienen de los estados Barinas, Caracas, Bolívar, Miranda, Falcón, Zulia, Lara, Carabobo, Yaracuy, entre otros. "A pesar de estas liberaciones, se estima que al menos 89 presos políticos continúan detenidos en esta cárcel ubicada en la región central del país", agregó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

El régimen anunció el 25 de diciembre 99 excarcelaciones, aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos han verificado 71 de estas.

Verifican cifras

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que la ONG verifica el número total de las recientes excarcelaciones. Añadió que en el grupo de presos políticos beneficiados con la medida ordenada por el régimen, hay dos presos políticos de la cárcel Rodeo I, entre ellos, Jonathan Torres.

Torres es hijo de la actriz Rodha Torres y fue detenido al llegar a Venezuela, en octubre de 2024, en San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia. El joven había vivido 10 años en Estados Unidos.

FUENTE: Con información del Comité de Madres en Defensa de la Verdad/Comité por la Libertad de los Presos Políticos/ Foro Penal