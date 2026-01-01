jueves 1  de  enero 2026
DDHH

Reportan excarcelación de 87 presos políticos del régimen de Maduro en Año Nuevo

La mayoría de Los presos excarcelados por el régimen chavista habían sido detenidos durante las protestas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024

Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación.&nbsp;

Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación. 

Foto de Federico PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro excarceló a 87 presos políticos, en la madrugada de este jueves 1 de enero. La información fue ofrecida por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, el cual dijo que estas personas habían sido detenidas durante las protestas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude por parte del chavismo.

La organización dijo que estos presos estaban recluidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, a 133 kilómetros de Caracas. El Comité de Madres cree que estas medidas se generaron tras la presión constante de madres y familiares.

Lee además
El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Régimen excarcela a casi cien presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras
La periodista Nakary Ramos Mena.
REPRESIÓN

Exigen al régimen de Maduro libertad plena para 22 comunicadores sociales

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que los testimonios señalan que alrededor de las 4 de la mañana de este jueves habrían salido del penal del penal de Tocorón un bus Yutong, dos camiones encavas y una camioneta vans, trasladando a personas privadas de libertad por motivos políticos.

Señalaron que los excarcelados provienen de los estados Barinas, Caracas, Bolívar, Miranda, Falcón, Zulia, Lara, Carabobo, Yaracuy, entre otros. "A pesar de estas liberaciones, se estima que al menos 89 presos políticos continúan detenidos en esta cárcel ubicada en la región central del país", agregó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

El régimen anunció el 25 de diciembre 99 excarcelaciones, aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos han verificado 71 de estas.

Verifican cifras

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que la ONG verifica el número total de las recientes excarcelaciones. Añadió que en el grupo de presos políticos beneficiados con la medida ordenada por el régimen, hay dos presos políticos de la cárcel Rodeo I, entre ellos, Jonathan Torres.

Torres es hijo de la actriz Rodha Torres y fue detenido al llegar a Venezuela, en octubre de 2024, en San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia. El joven había vivido 10 años en Estados Unidos.

FUENTE: Con información del Comité de Madres en Defensa de la Verdad/Comité por la Libertad de los Presos Políticos/ Foro Penal

Temas
Te puede interesar

ONG venezolana registra 1041 presos políticos del régimen al cierre de 2025

Régimen cubano mantiene tras las rejas a 27 artistas por motivos políticos

Régimen de Maduro mantiene 62 presos políticos en desaparición forzada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.
Operación antidrogas

EEUU anuncia ataques contra "tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy"; tres muertos

Comerciantes y tenderos protestan en la calle contra las condiciones económicas y la moneda debilitada de Irán en Teherán el 29 de diciembre de 2025.
Crisis económica

Irán amenaza "actuar con firmeza" si las protestas por el alto costo de la vida provocan "desestabilización"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

Por Sofía Nederr
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025.
Perú

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto