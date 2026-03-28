Vente Venezuela anuncia que María Corina Machado volverá en "el corto a plazo"

Un simpatizante de la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostiene un cartel alusivo mientras se congrega frente a la sede de Vente Venezuela que abrió sus puertas por primera vez en 20 meses, en Caracas el 28 de marzo de 2026.

CARACAS. - La líder opositora, María Corina Machado , regresará a Venezuela "en los próximos días", reiteró este sábado su organización Vente Venezuela (VV). Sin embargo, no se ha precisado la fecha de retorno de la dirigente, quien salió del país en octubre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

"Vamos a organizarnos porque en Venezuela viene un cambio próximo, vamos a organizarnos para la venida de María Corina Machado, que debe estar en el país en un corto plazo", aseguró Henry Alviarez, coordinador nacional de organización de VV, durante la reapertura de "Bejucal", la sede de la organización en Caracas.

El dirigente, quien fue detenido por el régimen en mayo de 2024 y recientemente obtuvo su libertad plena, sostuvo: "María Corina va a llegar a Venezuela en los próximos días, ya ella lo anunciará, y va a llegar a ejercer su pleno derecho ciudadano".

También consideró "impostergable" un llamado a elecciones ante lo que consideró como una "falta absoluta" de la presidencia, que Delcy Rodríguez ejerce como encargada tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

A su juicio, con disposición política es posible cambiar la institucionalidad del país para organizar elecciones antes de que termine 2026. Abogó porque todos los partidos políticos puedan participar y la población vote libremente.

"Tenemos que abrirnos ante todos, que compitan todos y que nos reencontremos después en un reconocimiento, respetando la voluntad mayoritaria del ciudadano", añadió.

A principios de marzo, Alviarez anunció que María Corina Machado recorrerá el país cuando concrete su llegada, pero sin detallar fechas. La propia Machado afirmó en un video difundido en redes sociales que viajaría "en pocas semanas".

Sin embargo, durante una visita a Santiago de Chile, el 12 de marzo la opositora declaró que su intención es volver a Venezuela "próximamente". Aseguró que este retorno ocurrirá "de manera armoniosa y coordinada con los aliados".

Reapertura de Vente Venezuela

"¡Volvemos a la casa de la libertad!", corearon el sábado centenares de seguidores de la Nobel de la Paz María Corina Machado, frente a la sede de su organización en Caracas, cerrada desde la represión que siguió a la cuestionada reelección del ahora depuesto Maduro.

La sede de Vente Venezuela fue atacada y cerrada poco después de los comicios del 28 de julio de 2024, en los que Machado denunció fraude y terminó obligada a pasar a la clandestinidad.

Decenas de dirigentes de la organización fueron apresados y otros permanecieron escondidos hasta la incursión militar en la que Estados Unidos capturó a Maduro el 3 de enero.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de forma interina. Gobierna bajo presión de Washington e impulsó una ley de amnistía con la que unos 700 presos políticos, incluidos importantes colaboradores de Machado, quedaron en libertad.

La oposición, por su parte, comienza a movilizarse de nuevo: unos 300 militantes de Vente asistieron al acto, impensable en los días previos a la caída de Maduro.

La líder opositora habló a través de un video proyectado en una pantalla. "Aunque no estamos allí físicamente, mi alma, mi corazón, mi espíritu en este momento está entrando con ustedes" a la sede de la organización. "Estamos muy cerca de la libertad", aseguró.

La militancia vestía de celeste, el color de la organización, se abrazaban efusivos, algunos lloraban. Tenían pancartas con el rostro de Machado: "Gracias a Dios y a María Corina se logró la libertad", se leía en una. "¡María Corina vente, te estamos esperando!", rezaba otra.

"Este es el nuevo paso, el nuevo renacer que queremos para Venezuela", dijo Francis Castillo, coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa (oeste). "Decidimos dejar el miedo, es el momento".

FUENTE: Con información de EFE/AFP