miércoles 18  de  marzo 2026
DDHH

ONG venezolana pide liberación de 22 adultos mayores detenidos por razones políticas

En el caso de los adultos mayores detenidos, la opacidad frena el acceso a medicamentos y cuidados geriátricos básicos, dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Justicia, Encuentro y Perdón, ONG venezolana, pidió la libertad de 22 adultos mayores que están detenidos en cárceles del chavismo por razones políticas.

"La existencia de 22 adultos mayores tras las rejas, bajo una arquitectura legal que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU califica como restrictiva y arbitraria, exige una revisión humanitaria inmediata que priorice medidas alternativas a la reclusión", señaló la organización en X.

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La ONG sostuvo que el informe de Naciones Unidos es taxativo al señalar que la gestión de salud en los centros de detención es estructuralmente deficiente.

"La Misión ha destacado que la falta de información transparente sobre la situación de los detenidos afecta de manera desproporcionada a los núcleos familiares", añadió.

En el caso de los adultos mayores, la opacidad se traduce en una barrera crítica para el acceso a medicamentos y cuidados geriátricos básicos, "transformando la detención en una pena que excede por mucho la privación de libertad, convirtiéndose en un trato cruel e inhumano que ignora la fragilidad biológica de este sector", señaló Justicia, Encuentro y Perdón.

Asimismo, la organización exhortó al Estado (régimen) venezolano a que atienda el llamado de la Misión de la ONU y de las organizaciones de la sociedad civil para permitir una supervisión independiente y técnica de las detenciones.

Recordaron lo establecido en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, según el cual “no se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a personas mayores de 70 años” salvo estrictas excepciones

Por otra parte, los familiares de Orlando Alberto Laufer Hernández, de 70 años, denunciaron que el preso político fue sacado de manera arbitraria de la antigua cárcel de La Planta, en la urbanización El Paraíso de Caracas, y no se ha dado información oficial sobre su paradero. Detenido por una presunta conspiración en 2020, Laufer Hernández Laufer, tiene un quiste aracnoideo en el cerebelo, hiponatremia y anemia severa.

Lo que dice la ONU

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló el lunes que su oficina ha recibido información sobre la persistencia de abusos contra personas privadas de libertad, incluidos casos reportados en los centros de detención Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, ubicados en las cercanías de Caracas.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk, aseveró que “persisten los problemas estructurales y sistémicos en materia de derechos humanos”.

El funcionario también manifestó su “profunda preocupación” por las denuncias de torturas y malos tratos a detenidos.

FUENTE: Con información de Justicia/Encuentro y Perdón

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