ONG venezolana exige fe de vida de preso político detenido hace 14 meses

La negativa a dar información sobre un detenido, como ocurre con Víctor Quero, se acerca a desaparición forzada, dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón

Carmen Teresa Navas, de 82 años, lleva meses peregrinando por centros de reclusión sin recibir noticias sobre su hijo Víctor Quero, preso político del chavismo desde el 1 de enero de 2025

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón, ONG venezolana, denunció el silencio del régimen sobre el destino del preso político Víctor Hugo Quero, quien fue detenido el 1 de enero de 2025. Su madre, Carmen Teresa Navas, lleva meses buscándolo por diferentes centros de reclusión sin recibir ninguna respuesta.

"En el caso de Víctor Hugo Quero, cuyo paradero y estado físico se desconocen desde hace más de 14 meses, el silencio administrativo ha dejado de ser una omisión para convertirse en una política de opacidad que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales fundamentales. La negativa sistemática a proporcionar información oficial sobre la ubicación de un detenido, especialmente tras haber agotado todas las instancias institucionales, constituye una denegación de justicia y se aproxima peligrosamente a la configuración de una desaparición forzada en términos de derecho internacional", señaló la organización a través de su cuenta en X.

La ONG destacó el estado de ansiedad de Carmen Teresa Navas, de 82 años. "Para una madre de avanzada edad, cada día de silencio oficial es una forma de trato cruel, inhumano y degradante. No existe argumento legal que justifique el ocultamiento de información a una madre sobre el destino de su hijo. El silencio representa una absoluta arbitrariedad. Exigimos una fe de vida inmediata y un reporte oficial transparente sobre la situación de Víctor Hugo Quero", puntualizó la organización este martes 10 de marzo.

Madre pide misericordia

Carmen Teresa Navas declaró a NTN 24 que ha pensado que su hijo tiene problemas de salud y se haya agravado de un padecimiento del colón ante la falta de atención médica.

"En la condición en que se encuentre yo quiero saber de él. Que me lo hagan saber, por favor, tengo 82 años, cómo es posible que me tengan en este vaivén, en esta angustia tan grande, no tienen ni siquiera piedad ni misericordia de los seres humanos con la edad que yo tengo. Por favor, apiádense y denme la fe de vida de mi hijo que es lo que yo estoy pidiendo para saber en qué condición está", rogó Navas.

Dijo que su hijo, Víctor Hugo Quero, era el único que la ayudaba a pagar sus gastos, medicinas y condominio. Además, la señora presenta problemas de salud.

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón/NTN 24

