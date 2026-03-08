ONG venezolana registra otras nuevas 25 excarcelaciones de presos políticos

Familiares de las presas políticas se sumaron este domingo 8 de marzo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Caracas

CARACAS. - El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ONG venezolana, informó este domingo de la excarcelación de al menos 25 presos políticos del régimen chavista.

La organización señaló en X que los excarcelados salieron de prisión entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo y tienen medidas cautelares, entre ellas la presentación ante tribunales. Estos presos estaban recluidos en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, uno de los sitios donde los familiares se mantienen vigilantes y en protesta desde la primera semana de enero, cuando el chavismo anunció que habría "un número importante" de excarcelados.

24 de este nuevo de este nuevo grupo de excarcelados son hombres y hay una mujer: Carolina Briceño. Asimismo, dentro de las personas que salieron de Zona 7 figura Jorge Luis Marquin, de nacionalidad ecuatoriana.

Marcha en Caracas

Este domingo, madres, familiares y amigos de los presos políticos corearon consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la avenida Francisco de Miranda de Caracas. Durante la movilización, exigieron la libertad de todos sus seres queridos injustamente encarcelados.

Dentro de las consignas de este domingo se escuchó: “Abajo la dictadura, que va a caer, que va a caer, que va a caer; arriba la democracia, que va a vencer, que va a vencer, que va a vencer”.

Andreína Baduel, activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló que la organización registra más de 100 presas políticas. Sostuvo que las excarcelaciones de mujeres "no es proporcional" a las que se han dado en el caso de los hombres.

Aseveró que las presas políticas viven "en condiciones de inmensa vulnerabilidad". Además, dijo, son víctimas de distintos tipos de violencia, como la "psicológica, incluso violencia sexual" y también institucional.

La activista es hija del General Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa que murió en 2021 mientras estaba bajo custodia del régimen, y es hermana de Josnar Baduel, quien lleva años en la cárcel por participar en un supuesto plan contra el depuesto dictador Nicolás Maduro.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos/EFE