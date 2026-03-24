ONG venezolanas exigen "proceso abierto" en elección del fiscal general y defensor del Pueblo

Varias ONG venezolanas piden que la escogencia del fiscal general y el defensor del Pueblo excluya a personas vinculadas con prácticas discriminatorias o que hayan participado en violaciones graves de DDHH

CARACAS. - Un grupo de cinco ONG exigió un proceso transparente para la elección del nuevo fiscal general y el defensor del Pueblo de Venezuela. En un comunicado, denunciaron que el proceso actual se realiza de espaldas a la ley.

"Según los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el Comité de Postulaciones debe integrar el mayor número posible de sectores sociales y procurar pluralidad. Sin embargo, el actual comité está formado exclusivamente por 12 diputados, en su mayoría hombres y con ocho pertenecientes al mismo partido político (Partido Socialista Unido de Venezuela)", indicaron.

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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Cofavic, Espacio Público, Fundación Centro Gumilla y Provea exigieron un proceso abierto que incluya la publicación de procedimientos, los criterios de evaluación, la lista de postulantes con sus credenciales, mecanismos de observación ciudadana; así como entrevistas públicas y audiencias transmitidas en vivo.

"Un proceso cerrado no produce autoridades legítimas. El fiscal general y el defensor del Pueblo son de todos. Su elección no puede ser una designación a puerta cerrada", puntualizaron.

Señalan la opacidad del Comité por cuanto no hay representantes de universidades, sociedad civil ni gremios.

También destacaron: "La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo desempeñan roles centrales: garantizan el debido proceso, combaten la impunidad, protegen a sectores vulnerables frente a abusos de poder y aseguran el cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos".

Subrayaron que el Parlamento tiene la responsabilidad de perfeccionar la participación ciudadana prevista en el artículo 279 de la Constitución.

Resguardo de derechos

Otro aspecto fundamental para las ONG es la selección basada en aptitud profesional, con la exclusión de personas vinculadas con prácticas restrictivas o discriminatorias, o que hayan participado directa o encubiertamente en violaciones graves de derechos humanos.

El Comité de Postulaciones fue conformado luego de que, el pasado 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz presentaron ante la Asamblea Nacional sus renuncias a los cargos de fiscal general y defensor del Pueblo, respectivamente. Las ONG pidieron la incorporación de representantes de diversos sectores sociales, políticos e identitarios.

Hasta ahora, la Asamblea Nacional recibió más de 130 postulaciones.

Tarek William Saab, quien estuvo nueve años como fiscal y había sido nombrado defensor encargado, fue designado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela.

FUENTE: Con información de Provea/Efecto Cocuyo