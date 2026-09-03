ONU alerta que fenómeno de El Niño durará hasta febrero

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el actual episodio de El Niño se ha consolidado con una fuerza excepcional y se intensificará en los próximos meses hasta convertirse en un evento " muy fuerte ".

Según la a gencia climática de las Naciones Unidas , existe una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno se mantenga al menos hasta febrero, alcanzando su punto máximo a finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima global, la economía y la agricultura se extenderán durante todo el año 2027.

La secretaria general de la OMM, la meteoróloga argentina Celeste Saulo, enfatizó que este evento "podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo" hace cuatro décadas, advirtiendo que sus efectos combinados con el calentamiento global representan la amenaza de un "golpe devastador" para las comunidades y economías del planeta.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que "El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos" y que el planeta ha ingresado formalmente en la "zona de peligro del clima extremo". Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que "El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos" y que el planeta ha ingresado formalmente en la "zona de peligro del clima extremo".

Alertas en América Latina y anomalías en el Pacífico

El impacto del calentamiento en las aguas del Pacífico ecuatorial ya genera emergencias regionales y alteraciones de gran escala:

Medidas de emergencia regional: Países como Panamá y El Salvador han declarado el estado de emergencia para hacer frente a la crisis. En el caso panameño, la sequía asociada ya forzó la reducción del tráfico de buques por el Canal de Panamá, mientras que Ecuador decretó la alerta roja ante la intensificación de las precipitaciones e inundaciones.

Anomalías térmicas sin precedentes: Los registros de la OMM señalan que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico centrooriental han alcanzado valores entre 2,2 °C y 2,6 °C por encima del promedio, mientras que en zonas subsuperficiales se detectaron desviaciones superiores a los 8 °C sobre la media.

Riesgos de sequías e inundaciones masivas: Los pronósticos para el periodo de septiembre a noviembre anticipan temperaturas por encima de lo normal en casi todas las regiones terrestres, con riesgos severos de sequías en la Amazonía, Australia e Indonesia, además de la alteración de los patrones de monzones y lluvias tropicales.

Ante la inminencia del pico térmico a finales de año, la OMM hizo un llamado urgente a los gobiernos y sectores clave, como la gestión de desastres, la energía, la salud y la producción de alimentos, a ejecutar planes de prevención inmediatos para mitigar las pérdidas humanas y materiales.

FUENTE: Con información de AFP