jueves 3  de  septiembre 2026
CALOR EXTREMO

ONU alerta que fenómeno de El Niño durará hasta febrero

Alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán hasta bien entrado el 2027

La gente intenta refrescarse en Newark, Nueva Jersey, mientras los residentes de Nueva Jersey y gran parte del noreste experimentan ola de calor.&nbsp;

La gente intenta refrescarse en Newark, Nueva Jersey, mientras los residentes de Nueva Jersey y gran parte del noreste experimentan ola de calor. 

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el actual episodio de El Niño se ha consolidado con una fuerza excepcional y se intensificará en los próximos meses hasta convertirse en un evento "muy fuerte".

Según la agencia climática de las Naciones Unidas, existe una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno se mantenga al menos hasta febrero, alcanzando su punto máximo a finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima global, la economía y la agricultura se extenderán durante todo el año 2027.

Lee además
El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) del océano Pacífico es, sin duda, el factor climático más influyente del planeta. 
MEDIO AMBIENTE

Fenómeno El Niño ya comenzó, anuncia agencia estadounidense de monitoreo del clima
Alerta por calor en el sur de Florida. 
CLIMA

Ola de calor azota al sur de EEUU con temperaturas récords

La secretaria general de la OMM, la meteoróloga argentina Celeste Saulo, enfatizó que este evento "podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo" hace cuatro décadas, advirtiendo que sus efectos combinados con el calentamiento global representan la amenaza de un "golpe devastador" para las comunidades y economías del planeta.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que "El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos" y que el planeta ha ingresado formalmente en la "zona de peligro del clima extremo". Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que "El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos" y que el planeta ha ingresado formalmente en la "zona de peligro del clima extremo".

Alertas en América Latina y anomalías en el Pacífico

El impacto del calentamiento en las aguas del Pacífico ecuatorial ya genera emergencias regionales y alteraciones de gran escala:

  • Medidas de emergencia regional: Países como Panamá y El Salvador han declarado el estado de emergencia para hacer frente a la crisis. En el caso panameño, la sequía asociada ya forzó la reducción del tráfico de buques por el Canal de Panamá, mientras que Ecuador decretó la alerta roja ante la intensificación de las precipitaciones e inundaciones.

  • Anomalías térmicas sin precedentes: Los registros de la OMM señalan que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico centrooriental han alcanzado valores entre 2,2 °C y 2,6 °C por encima del promedio, mientras que en zonas subsuperficiales se detectaron desviaciones superiores a los 8 °C sobre la media.

  • Riesgos de sequías e inundaciones masivas: Los pronósticos para el periodo de septiembre a noviembre anticipan temperaturas por encima de lo normal en casi todas las regiones terrestres, con riesgos severos de sequías en la Amazonía, Australia e Indonesia, además de la alteración de los patrones de monzones y lluvias tropicales.

Ante la inminencia del pico térmico a finales de año, la OMM hizo un llamado urgente a los gobiernos y sectores clave, como la gestión de desastres, la energía, la salud y la producción de alimentos, a ejecutar planes de prevención inmediatos para mitigar las pérdidas humanas y materiales.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fenómeno El Niño causa sequía en países de la región: Puerto Rico, El Salvador y Panamá afectados

Favorita para la ONU deseó "larga vida" al dictador Raúl Castro, enfermo y encausado por EEUU

Estados Unidos denuncia en la ONU la opulencia de la élite cubana en medio de la crisis alimentaria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales

El agente castrista Fernando Armando Valdés Pérez fue deportado a Cuba por las autoridades de EEUU. 
FLORIDA

EEUU deporta a Cuba agente de la inteligencia castrista infiltrado en comunidades opositoras

Daniella Levina Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

Daniella Levine Cava llama a votar "no" a la Enmienda 3 en Florida

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Narcoterrorismo

EEUU destaca el "éxito" de la operación 'Lanza del Sur' en alta mar contra el narcotráfico

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente mientras EEUU continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.

Trump afirma que EEUU está listo para atacar a Irán "en cualquier momento"

Te puede interesar

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Washington sanciona a nieto de Raúl Castro y al Banco Exterior de Cuba

Por Leonardo Morales
Daniella Levina Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

Daniella Levine Cava llama a votar "no" a la Enmienda 3 en Florida

Imagen referencial sobre inundaciones en Miami-Dade.
PRONÓSTICO

Aguaceros amenazan con causar inundaciones localizadas este jueves en Miami-Dade

Trenes de cercanía Tri-Rail, de Miami a West Palm Beach.
CRISIS

Tri-Rail enfrenta posibles recortes por falta de $60 millones en fondos estatales

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales