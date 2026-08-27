Estados Unidos denuncia en la ONU la opulencia de la élite cubana en medio de la crisis alimentaria

Una persona duerme envuelta en una sábana en el muro frente al mar al amanecer en La Habana el 13 de agosto de 2026.

El representante de Estados Unidos para la Gestión y Reforma de las Naciones Unidas, Jeffrey A. Bartos, acusó a los líderes del régimen cubano de mantener estilos de vida opulentos mientras la población de la isla atraviesa severas carestías alimentarias y dificultades económicas.

La denuncia tuvo lugar este miércoles durante un debate abierto en el Consejo de Seguridad de la ONU titulado "Alimentos en peligro: El papel del Consejo de Seguridad en la mitigación de las crisis alimentarias mundiales y locales".

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Durante su intervención, el diplomático estadounidense rechazó las declaraciones del representante cubano, Ernesto Soberón, quien atribuyó la crisis general en la isla al embargo de EEUU.

Bartos sostuvo que el régimen de La Habana utiliza falsas acusaciones ante el organismo internacional para encubrir lo que calificó como "décadas de corrupción y mala gestión económica", señalando además que el régimen continúa destinando recursos a la construcción de infraestructura hotelera que permanece desocupada, reseña el portal web Martí Noticias.

.@AmbUNReform: As the Cuban people are starving, Cuba’s leaders continue to live opulent lifestyles.



Press reports indicate that Cuba’s military-owned conglomerate GAESA and its subsidiaries have accumulated more than $18 billion in overseas bank accounts.



Meanwhile, the US… pic.twitter.com/1d84iDz4Ft — U.S. Mission to the UN (@USUN) August 27, 2026

Señalamientos sobre GAESA y exportaciones estadounidenses

La delegación de Estados Unidos expuso cifras sobre la acumulación de capital por parte de entidades vinculadas al sector militar de la isla y detalló el alcance de la asistencia humanitaria enviada desde territorio norteamericano:

Acumulación de recursos en el exterior: Bartos citó informes que indican que el Grupo de Administración Empresarial S.A. GAESA, conglomerado bajo control militar, acumula más de 18.000 millones de dólares en cuentas en el extranjero a través de sus subsidiarias.

Suministro de alimentos y ayuda humanitaria: el diplomático enfatizó que Estados Unidos se mantiene como uno de los principales proveedores de suministros básicos para la población cubana, registrando 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y 500 millones de dólares en exportaciones agrícolas durante el último año.

Red corrupta y control estatal: el Departamento de Estado advirtió sobre el entramado de GAESA, definiéndolo como un esquema institucional que concentra el control comercial en áreas clave como el turismo, el transporte, las finanzas y el sector inmobiliario.

Frente a la postura oficial de La Habana, la representación estadounidense reiteró ante el Consejo de Seguridad que el colapso productivo y alimentario en Cuba deriva de la administración centralizada y el desvío de capitales hacia corporaciones estatales, y no de las medidas de presión financiera aplicadas por Washington.