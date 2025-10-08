ONU condena ataque a la caravana presidencial en Ecuador

Esta imagen muestra uno de los vehículos de la caravana que transportaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el cual fue atacado a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.

QUITO - El secretario general de la ONU , António Guterres, condenó este miércoles el ataque armado contra la caravana del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa , ocurrido en la provincia de Cañar, y llamó a todos los sectores del país a mantener la calma y resolver sus diferencias a través del diálogo.

“Guterres condena los actos de violencia ocurridos en Ecuador y mantiene su profunda preocupación por la situación en medio de las protestas en curso”, declaró su portavoz, Stéphane Dujarric, desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Investigación Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

OPINIÓN El permanente ataque del socialismo del Siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

"Estado de derecho"

El jefe del organismo multilateral subrayó “la importancia de salvaguardar las instituciones democráticas, defender el Estado de derecho y respetar los derechos humanos, incluyendo el debido proceso”.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el ataque se registró cuando el mandatario viajaba hacia la localidad andina de Cañar para cumplir una agenda de obras públicas. Cinco personas fueron detenidas por su presunta implicación en los hechos.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que unas 500 personas participaron en el ataque y confirmó la existencia de impactos de bala en uno de los vehículos de la caravana. Noboa resultó ileso y continuó con normalidad su agenda oficial. Advirtió que el gobierno no tolerará actos que busquen “desestabilizar” el país.

FUENTE: Con información de Europa Press