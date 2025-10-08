Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

MIAMI.- Dos personas fueron rescatadas este martes luego de que una avioneta se precipitara en una zona remota de los Everglades , en las cercanías de Shark Valley, al oeste del condado Miami-Dade.

De acuerdo con información compartida por el Departamento de Bomberos y Rescate del área (MDFR), las unidades de emergencia recibieron el reporte del siniestro durante la tarde y activaron de inmediato un operativo aéreo de localización y rescate en medio del extenso humedal.

CRISIS DE RECLUTAMIENTO Florida invierte más de $63 millones para atraer a nuevos policías, vienen de todo el país

Al arribar al sitio, los rescatistas hallaron a los dos ocupantes sentados sobre el fuselaje de la aeronave, visiblemente aturdidos, pero fuera de peligro. Según informaron las autoridades, los accidentados no sufrieron heridas de gravedad, pese a la aparatosidad del incidente.

Las víctimas fueron trasladadas en helicóptero hasta el Miami Executive Airport, donde recibieron atención médica preventiva.

Las causas del accidente no han sido determinadas y la Administración Federal de Aviación (FAA), junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), se encuentra investigando las circunstancias que rodearon la caída.

El percance provocó un amplio despliegue de unidades especializadas, dada la dificultad del terreno y las condiciones climáticas en el área del Parque Nacional, una de las más inhóspitas y de difícil acceso del sur de Florida.